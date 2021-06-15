Ковидное воскресенье. Заразились еще 265 жителей Архангельской области

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Вместе с тем, за прошедшие сутки выздоровел 61 человек.
Среди новых заболевших:
- 92 архангелогородца;
- 62 северодвинца (пятеро из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 21 житель Устьянского района;
- 17 новых случаев выявлено в Коряжме;
- 15 — в Котласе;
- 10 — в Плесецком районе;
- 8 — в Вилегодском округе;
- по 7 — в Ленском и Мезенском районах;
- по 5 — в Новодвинске, а также Котласском и Вельском районах;
- 4 — в Лешуконском районе;
- по 3 — в Коношском и Няндомском районах;
1 — в Шенкурском районе.