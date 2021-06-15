Церковь и армия: благообразные лица космодрома "Плесецк"

Добровольцы миссионерского проекта московского Сретенского монастыря «Родная земля» дали концерты в войсковых частях космодрома Плесецк. Девушки и юноши исполнили духовные и народные песнопения, рассказали воинам о своем церковном служении.
Как рассказал организатор визита гостей помощник начальника космодрома по работе с верующими военнослужащими иеромонах Антоний (Ласточкин), во встречах приняли участие более 200 человек — солдаты-срочники и офицеры.
«Такие встречи очень важны в первую очередь для военнослужащих по призыву, — прокомментировал культурные события отец Антоний. — Смотришь на слушающих солдат и видишь, как меняются их лица. Душа человека жива, она обязательно откликается на живое общение, на живое слово, на живое пение. После концертов воины подходят, благодарят и говорят о том, что хотели бы продолжить общение с нашими гостями после окончания службы в армии».
Во время визита в Плесецкую епархию столичные гости также дали концерты в поселке Савинском и в Емце.
Напомним, что «Родная земля» регулярно посещает Архангельскую область по благословению митрополита Корнилия. Добровольцы, среди которых студенты церковных и светских вузов, помогают проводить богослужения в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах нашего региона, а также участвуют в социальном служении.
Глава «Родной земли» иеромонах Ириней (Пиковский) был на приеме у главы митрополии в 2020 году. Волонтеры получили благословение владыки на развитие движения в Архангельской области. Священник рассказал архипастырю, что добровольческое движение существует десять лет: «Сейчас мы тратим усилия не столько на восстановление памятников архитектуры, сколько на восстановление приходской жизни, особенно в тех населенных пунктах, где нет священников. Специфика проекта в том, что он молодежный, участвуют семинаристы, но их не большинство. В прошлом году более 100 молодых людей побывали в экспедициях в Архангельской области. Там, где мы пребываем, ребята поют за богослужениями и проводят разные мастер-классы для местных детей. В прошлом году в маленьких лагерях, которые мы проводили, поучаствовали около 500 детей».
Митрополит Корнилий благословил дальнейшие труды активистов, отметив, что пение порой украшает богослужение не меньше, чем великолепное убранство храма. «Пусть Сам Господь будет вам помощником в великом делании. Призываю Божие благословение на ваш замечательный проект», — отметил владыка.
(по материалам Архангельской епархии)