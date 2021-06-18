251 случай заражения COVID в Архангельской области

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. По информации того же источника, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 180 человек.
Среди новых заболевших:
50 северодвинцев (35 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
39 архангелогородцев;
24 жителя г. Коряжмы;
22 новых случая выявлено в Ленском районе;
17 – в г. Новодвинске;
14 – в Пинежском районе;
13 – в г. Котласе;
10 – в Холмогорском районе;
по 9 – в Вельском и Вилегодском районах;
по 8 – в г. Мирном, Котласском и Приморском районах;
по 5 – в Лешуконском и Онежском районах;
4 – в Плесецком районе;
3 – в Каргопольском;
2 – в Устьянском;
1 – в Виноградовском.