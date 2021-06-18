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251 случай заражения COVID в Архангельской области

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. По информации того же источника, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 180 человек.

Среди новых заболевших:

50 северодвинцев (35 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);

39 архангелогородцев;

24 жителя г. Коряжмы;

22 новых случая выявлено в Ленском районе;

17 – в г. Новодвинске;

14 – в Пинежском районе;

13 – в г. Котласе;

10 – в Холмогорском районе;

по 9 – в Вельском и Вилегодском районах;

по 8 – в г. Мирном, Котласском и Приморском районах;

по 5 – в Лешуконском и Онежском районах;

4 – в Плесецком районе;

3 – в Каргопольском;

2 – в Устьянском;

1 – в Виноградовском.  

15 август 14:55 | : Будни

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