Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Русские женщины рвутся в небо, а мужчины - на кухню

После вступления в силу приказа Минтруда, женщинам стали доступны более ста «мужских» профессий. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob женщины и мужчины из всех округов страны рассказали, в каких традиционно мужских и женских сферах деятельности соответственно они хотели бы попробовать поработать. Среди интересных им гендерноориентированных сфер деятельности россияне называли как те, что являются таковыми по закону, так и те, где существует гендерный перекос.

Каждая одиннадцатая россиянка хотела бы попробовать себя в роли пилота (9%). Поработать водителем хотели бы 7% женщин. Для 5% россиянок желанной является любая высокооплачиваемая или руководящая должность, т.к. они считают, что карьерные вершины покоряются только мужчинам. По 3% голосов набрали такие профессии как космонавт, полицейский, сварщик следователь и строитель. 2% россиянок не отказались бы поработать автослесарем. Еще столько же предпочли бы работу машинистом метро или программистом (по 2%). 2% жительниц страны заявили, что уже работают в традиционно мужской профессии (назывались профессии крановщика, теплотехника, энергетика). Среди других профессий, в которых женщины хотели бы попробовать свои силы, — военный, капитан корабля, реставратор, ученый, электрик (20%). Не хотели бы менять свою профессию на мужскую 26% респонденток.

А вот среди мужчин примерить на себя женскую профессию не готовы 47%. 4% мужчин хотели бы поработать поваром или кондитером, 3% — продавцом. По 2% мужчин хотели бы попробовать свои силы в качестве бухгалтера, водителя трамвая, швеи, парикмахера, администратора. Еще 2% мужчин хотели бы переквалифицироваться в домохозяйку, т.е. домохозяина. Примерить на себя любую высокооплачиваемую или руководящую женскую должность хотели бы также 2% мужчин. Среди других женских профессий, в которых опрошенные мужчины готовы попробовать свои силы, они указывали дизайнера, актрису, доярку, массажиста, секретаря (17%). Некоторые мужчины, впрочем, их менее 1%, хотели бы испытать на себе все прелести материнства.

31 июль 09:56 | : Будни

Главные новости


SOS: Из Первой ГКБ Архангельска бегут врачи!
Философия гетто. Главная причина драки на острове Кего

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2021 (352)
Июнь 2021 (341)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)

Деньги


все материалы
«    Июль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20