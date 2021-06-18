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В лагере под Пинегой стреляли и метали ножи с благословения

В детском военно-патриотическом лагере «Архистратиг» на Пинежье торжественно закрыли смену. По этому случаю организовали праздничный концерт, финальную эстафету и парадное построение на плацу.

«Отделения представили стенгазеты, стихи и сценки по теме "Древняя Русь". Творческие театральные выступления о святых русских князьях Владимире Великом, Ярославе Мудром и Александре Невском, к которым мальчики самостоятельно изготовили костюмы, стали самым ярким событием вечера, — рассказала представитель оргкомитета лагеря Дарья Одинцова. — В формате индивидуальных номеров курсанты представили песни, стихи, игру на музыкальных инструментах. Песни звучали также от сотрудников лагеря и гостей. Двое курсантов выступили в роли ведущих вечера».

Все участники получили вкусные подарки и разошлись по командам пить чай и делиться впечатлениями праздника.

Финальная эстафета «Зарница» включала такие этапы: стрельба из винтовки, метание ножа, бревно, метание гранаты, стенка, подъем, стрельба из пистолета, лаз, переноска раненого и затем боеприпасов, сборка автомата.

«При выполнении сложных задач, например, подъема через окно второго этажа, команды демонстрировали совместную работу и взаимовыручку. Новым элементом стали раздающиеся рядом с командами выстрелы, как имитация боевой обстановки: кого-то они вынуждали вздрагивать, кого-то – более точно и собранно выполнять задания», — отметила Дарья Одинцова.

Завершающее торжественное построение состоялось на плацу. «Руководитель группы по военной подготовке Мирраб Азадов и генеральный директор "Иоанновского городка" Александр Гарматенко поздравили юных бойцов с успешным прохождением программы лагеря, — рассказала представительница оргкомитета. — Был традиционно поднят флаг и вручены памятные подарки. Курсанты прошли торжественным строем и исполнили общую песню».

Четверо ребят — Иван Низовцев, Филипп Мерзлый, Мирослав Резчиков и Михаил Ранченко — вступили в ряды Юнармии.

Напомним, что «Архистратиг» работает при поддержке прихожан Иоанновского монастыря в Санкт-Петербурге, благотворительного фонда «Иоанновская семья», депутатов Законодательного собрания северной столицы и администрации Петроградского района города на Неве.

Лагерь открыт в 2013 году, тогда на малую родину святого Иоанна Кронштадтского отправились прихожане петербургского Иоанно-Богословского храма. Взрослые и подростки две недели жили в палатках, чтобы погрузиться в походную обстановку, проводили зарницы, занимались спортом и постигали азы военных дисциплин.

Теперь экспедиции проводятся ежегодно, к подросткам из Петербурга присоединяются ребята из Архангельской епархии. В 2018 году лагерь получил официальный статус, он располагает собственной территорией «Иоанновский городок», площадью 0,5 га, имеет здания и сооружения каркасного типа, необходимые для проживания и организации учебного процесса.

Помимо военных дисциплин и общей физической подготовки ребята изучают традиции русского воинства, историю жизни и подвигов русских святых и героев Отечества.

(по материалам Архангельской епархии)

 

28 июль 09:15 | : Будни / Верую

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