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В Поморье COVID не отступает. Плюс 218 за сутки

По данным регионального оперштаба, за тот же период выздоровели 196 человек.

В числе заболевших:

  • 68 — в Архангельске;
  • 42 — в Северодвинске (22 — на градообразующих предприятиях);
  • 26 — в Вельском районе;
  • 23 — в Котласе;
  • 10 — в Устьянском районе;
  • по восемь - в Коношском районе и Новодвинске;
  • семь — в Красноборском районе; 
  • по шесть — в Онежском и Лешуконском районах; 
  • четыре — в Няндомском районе; 
  • три — в Мирном; 
  • по два — в Мезенском и Котласском районах; 
  • по одному — в Плесецком и Холмогорском районах.

Кроме того, отмечен один завозной случай выявили у жителя Поморья, вернувшегося из Беларуси.

 

11 июль 13:04 | : Будни

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