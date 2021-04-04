В Поморье COVID не отступает. Плюс 218 за сутки

По данным регионального оперштаба, за тот же период выздоровели 196 человек.
В числе заболевших:
- 68 — в Архангельске;
- 42 — в Северодвинске (22 — на градообразующих предприятиях);
- 26 — в Вельском районе;
- 23 — в Котласе;
- 10 — в Устьянском районе;
- по восемь - в Коношском районе и Новодвинске;
- семь — в Красноборском районе;
- по шесть — в Онежском и Лешуконском районах;
- четыре — в Няндомском районе;
- три — в Мирном;
- по два — в Мезенском и Котласском районах;
- по одному — в Плесецком и Холмогорском районах.
Кроме того, отмечен один завозной случай выявили у жителя Поморья, вернувшегося из Беларуси.