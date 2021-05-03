Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Ковид-диссиденты настаивают на искусственном происхождении вируса

В том, что вирус COVID-19 создан искусственно, уверены 57% россиян, при этом среди убежденных антипрививочников такое мнение разделяют 7 из 10. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

В том, что вирус, так сильно изменивший жизнь всего мира, появился естественным путем, уверены лишь 14% опрошенных. Они напоминают, что миграция вирусов от животных к человеку — это давно известный путь появления новых инфекций, так что ситуация с переходом COVID-19 от летучих мышей к людям не уникальна. Не согласны с официальной версией 57% россиян, убежденных, что опасный вирус создан искусственно. В комментариях высказано немало конспирологических предположений о его происхождении: «Это новое бактериологическое оружие, которое разработано в лаборатории в Ухане»; «Коронавирус сделан американскими военными»; «Его создали, чтобы заработать на вакцинах в благополучных странах и сократить численность населения в неблагополучных». Затруднились высказать свое мнение о происхождении COVID-19 29% россиян.

Официальной версии о естественном происхождении COVID-19 чаще других придерживается молодежь до 34 лет (24%), а также респонденты, которые однозначно положительно относятся к обязательным профилактическим прививкам, входящим в национальный календарь вакцинации (20%). Тех, кто верит в искусственное происхождение коронавируса, больше всего среди россиян, выступающих категорически против всех обязательных прививок (70%), и среди опрошенных старше 45 лет (63%).

20 июнь 09:08 | : Будни

Главные новости


«Эсав». Павел Лунгин и его еврейское несчастье
30 лет новой России. С праздником выходного дня, господа-товарищи!

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2021 (220)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20