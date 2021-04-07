На кону миллионы. В России выбирают лучшие проекты создания комфортной городской среды

Открыт приём заявок на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, которые проходит в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда».
Участниками могут стать поселения, имеющие статус федеральных, региональных исторических поселений, а также города с численностью населения до 100 тысяч человек. С 2021 года специальная комиссия будет отбирать не 80, как было раньше, а 160 победителей. Каждый получит грант на реализацию своего предложения. Для этого вдвое увеличен премиальный фонд конкурса – с 5 млрд до 10 млрд рублей.
– Уверен, за прошедший год поселения разработали новые уникальные и эффективные решения, инициативы. Конкурс призван собрать лучшие практики, чтобы тиражировать их дальше, улучшая условия жизни в городах и поселениях по всей России. Для малых городов и исторических поселений это отличная возможность получить не только экспертную оценку, но и материальную поддержку на дальнейшие интересные проекты, - отметил председатель Правления Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Иван Цецерский.
Федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» к концу 2024 года предусмотрена реализация не менее 480 проектов победителей Конкурса.
Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» проходит среди городских и муниципальных округов, а также сельских поселений. В этом году количество лауреатов по каждой из номинаций увеличили с трех до пяти, а общее количество победителей достигнет 50.
Дотации для победителей из числа городских и муниципальных округов и поселений установили в размере от 10 млн до 50 млн рублей, сельских поселений – от 3 млн до 20 млн рублей. Общий фонд премирования в 2021 году составит 1 млрд рублей.
Премии присуждаются за успехи в развитии местного самоуправления, градостроительной политики, цифровизации городского хозяйства, а также за эффективный финансовый менеджмент и укрепление межнациональных отношений.
«Главная цель конкурса – выявить, поощрить, а затем распространить в регионах лучшие практики деятельности органов местного самоуправления по организации муниципального управления и решению вопросов местного значения. Выделенные номинации ярко отражают наиболее актуальные задачи. Приглашаем муниципальные образования широко распространить информацию о конкурсе и принять самое активное участие», - прокомментировал председатель Правления Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Иван Цецерский.
Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится с 2017 года. Его цель – выявление и распространение наиболее успешного управленческого опыта. Помимо дотаций лауреаты получают дипломы правительства России, а по итогам конкурса выпускается сборник лучших практик. Бюджетам субъектов Федерации, в которых расположены муниципальные образования – победители конкурса, будут предоставляться межбюджетные трансферты из федерального бюджета для направления их местным бюджетам на премирование победителей конкурса.
В 2020 году на конкурс поступило около 1000 заявок от 78 регионов. В номинациях были определены 30 победителей по двум категориям - городские округа и сельские поселения. Среди городских округов и поселений лидером стали Когалым (ХМАО-Югра), Салехард (ЯНАО) и Липецк (Липецкая область), среди сельских поселений - Тоцкий сельсовет Оренбургской области, Яснополянский сельсовет Пензенской области и Поддубровский сельсовет Липецкой области. Интересные для тиражирования практики от муниципалитетов, не вошедших в число призеров, также опубликовали в сборнике.