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Счастье в России дорожает быстрее инфляции

С начала года рост стоимости счастья превысил инфляцию в 1,5 раза: индекс потребительских цен с января 2021 года вырос на 2,8%, а денег для счастья среднестатистическому россиянину нужно больше на 4,2%. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Чтобы чувствовать себя счастливыми, россиянам в среднем нужно 173 тыс. руб. в месяц. Это больше, чем в январе (166 тыс. руб.), однако, к примеру, в 2017 году счастье оценивали в 184 тыс. руб. ежемесячно.

Запросы мужчин почти на четверть превышают женские запросы: 192 и 155 тыс. руб. соответственно. Молодежи до 24 лет для счастья достаточно 130 тыс. руб. в месяц, россиянам 35—44 лет — 198 тыс. руб. Самые скромные запросы — у россиян с зарплатой до 30000 руб.: для счастья, по их оценкам, достаточно 123 тыс. руб. в месяц. Россиянам с зарплатой от 80000 руб. для счастья нужно почти в 2 раза больше: 240 тыс. руб. в месяц. «Чем выше ты зарабатываешь, тем выше твои потребности», — комментируют респонденты.

Среди жителей мегаполисов страны самые высокие денежные аппетиты — в столице. В Москве для счастья нужно 224 тыс. руб. в месяц: «Мне достаточно столько средств, чтоб не думать, как мне жить сегодня и в будущем, при этом по возможности помогая нуждающимся». Во Владивостоке — 200 тыс. руб.: «Я живу в очень дорогом городе». В Ростове-на-Дону — 195 тыс. руб.: «Ощущение счастья — структура нематериальная, можно и без денег ощущать себя счастливым. А вот чтобы была возможность помочь в росте себе, своим родным и близким не опуститься на дно, тут в любом случае нужны деньги». Санкт-Петербург — на четвертом месте со 183 тыс. руб.: «Денег много не бывает. По доходу и расход. К хорошему быстро привыкаешь». Самые скромные же притязания — у жителей Кирова (132 тыс. руб. в месяц), Оренбурга (136 тыс. руб.) и Липецка (137 тыс. руб.).

12 май 10:05 | : Будни

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