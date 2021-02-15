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Архангельск: Я уколов не боюсь и в субботу уколюсь

Регион получил 32 400 доз вакцины, которые в ближайшее время будут переданы для масштабной вакцинации. Столица Поморья тоже не будет обделена…

Начиная с 17 апреля и далее каждую субботу, в 1-й и 2-й поликлиниках Архангельска по предварительной записи привиться от коронавируса смогут до тысячи человек. 600 человек смогут получить вакцину «Спутник V» в поликлинике № 1 и 400 - в поликлинике № 2. Количество медицинских учреждений с возможностью получить вакцину по субботам в ближайшее время будет увеличено.

Как записаться на вакцинацию и что нужно иметь при себе – смотрите в инфографике.

 

16 апрель 11:22 | : Будни

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