Архангельск: Я уколов не боюсь и в субботу уколюсь

Регион получил 32 400 доз вакцины, которые в ближайшее время будут переданы для масштабной вакцинации. Столица Поморья тоже не будет обделена…
Начиная с 17 апреля и далее каждую субботу, в 1-й и 2-й поликлиниках Архангельска по предварительной записи привиться от коронавируса смогут до тысячи человек. 600 человек смогут получить вакцину «Спутник V» в поликлинике № 1 и 400 - в поликлинике № 2. Количество медицинских учреждений с возможностью получить вакцину по субботам в ближайшее время будет увеличено.
Как записаться на вакцинацию и что нужно иметь при себе – смотрите в инфографике.