Отца одного из лидеров протеста этапировали в Архангельскую область

Юрия Жданова этапировали из СИЗО Ростова-на-Дону в Архангельскую область. Об этом сообщил журналистам адвокат бывшего чиновника администрации Нарьян-Мара Денис Николаенко:
"Нас не уведомляли, я в СИЗО узнал сейчас, что его утром туда отправили. Даже вещи не успели передать дополнительные".
Неприятности Жданова-старшего получили всероссийскую известность из-за близкого родства с Иваном Ждановым, входящего в ближний круг оппозиционного политика Навального, также отбывающего наказание в колонии Владимирской области. Сын считает, что дело его отца заказное и имеет признаки политического давления на всю их семью.
Юрию Жданову вменяется в вину, что, работая в администрации поселка Искателей в Ненецком автономном округе, превысил должностные полномочия, когда в составе жилищной комиссии рекомендовал главе поселка выделить квартиру местной жительнице по договору социального найма. Позже выяснилось, что эта семья уже получила жилищную субсидию от государства, правоохранители усмотрели в этом признаки коррупции.
Этапирование подследственного именно в Архангельск объясняется тем, что в Нарьян-Маре нет своего СИЗО.
Напомним, в последние годы в отдаленные уголки Поморья отправляют служить срочную молодых активистов протеста. Как говорится – чтобы служба медом не казалась. Ничего себе имидж у региона…
(репродукция с картины «Всюду жизнь»)