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Отца одного из лидеров протеста этапировали в Архангельскую область

Юрия Жданова этапировали из СИЗО Ростова-на-Дону в Архангельскую область. Об этом сообщил журналистам адвокат бывшего чиновника администрации Нарьян-Мара Денис Николаенко:

"Нас не уведомляли, я в СИЗО узнал сейчас, что его утром туда отправили. Даже вещи не успели передать дополнительные".

Неприятности Жданова-старшего получили всероссийскую известность из-за близкого родства с Иваном Ждановым, входящего в ближний круг оппозиционного политика Навального, также отбывающего наказание в колонии Владимирской области. Сын считает, что дело его отца заказное и имеет признаки политического давления на всю их семью.

Юрию Жданову вменяется в вину, что, работая в администрации поселка Искателей в Ненецком автономном округе, превысил должностные полномочия, когда в составе жилищной комиссии рекомендовал главе поселка выделить квартиру местной жительнице по договору социального найма. Позже выяснилось, что эта семья уже получила жилищную субсидию от государства, правоохранители усмотрели в этом признаки коррупции.

Этапирование подследственного именно в Архангельск объясняется тем, что в Нарьян-Маре нет своего СИЗО.

Напомним, в последние годы в отдаленные уголки Поморья отправляют служить срочную молодых активистов протеста. Как говорится – чтобы служба медом не казалась. Ничего себе имидж у региона…

(репродукция с картины «Всюду жизнь»)


08 апрель 14:19 | : Будни

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