Северодвинский врач-невролог неожиданно стал домовладельцем

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Никита Матонин из Архангельской области стал обладателем загородного дома стоимостью 600 тысяч рублей. Северодвинцу повезло в 429-м тираже «Жилищной лотереи». Выигрыш победитель оформил деньгами.
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О своей истории победы счастливчик рассказал, когда оформлял приз в лотерейном центре «Столото».
— Мы прогуливались с папой и по пути увидели киоск «Столото». Пока я выбирал билет, отец рассказал, что хочет жить на пенсии в своем доме на природе. Если честно, в тот момент мы ради шутки купили билет «Жилищной лотереи», — делится счастливчик.
О победе Никите сообщила мама, которая в выходной следила за ходом тиража.
— Она позвонила и ошарашила этой новостью. Сначала я растерялся, а потом понял, что смогу помочь папе осуществить мечту, — говорит участник.
— Он всю жизнь трудился на заводе, содержал семью. Выигрыш оформил деньгами, чтобы отец смог подобрать дом по душе.
Никита – врач-невролог. Работа отнимает много времени, поэтому свободные минуты молодой человек проводит с невестой.
(на фото: что можно построить на 600 тысяч рублей)