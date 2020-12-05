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Ау, вакцина! 80 новых случаев заражения COVID в Архангельской области

За последние сутки областным референс-центром выявлено 80 новых случаев COVID-19.  Выздоровели 139 человек.

Среди новых заболевших:

43 архангелогородца;

21 северодвинец (5 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);

5 новых случаев выявлено в Вельском районе;

4 – в г. Котласе;

3 – в Приморском районе;

2 – в Котласском районе;

по 1 – в Онежском и Устьянском районах.

Тем временем соцсети пестрят тревожными сообщениями о нехватке чудодейственной вакцины российского производства на всей территории региона.

07 апрель 14:00 | : Будни

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