Ау, вакцина! 80 новых случаев заражения COVID в Архангельской области

За последние сутки областным референс-центром выявлено 80 новых случаев COVID-19. Выздоровели 139 человек.
Среди новых заболевших:
43 архангелогородца;
21 северодвинец (5 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
5 новых случаев выявлено в Вельском районе;
4 – в г. Котласе;
3 – в Приморском районе;
2 – в Котласском районе;
по 1 – в Онежском и Устьянском районах.
Тем временем соцсети пестрят тревожными сообщениями о нехватке чудодейственной вакцины российского производства на всей территории региона.