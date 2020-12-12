Коронавирус здесь. 140 новых случаев в Поморье за сутки

За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 98 человек. А всего с начала пандемии вылечились 51 660 человек из числа жителей и граждан, пребывающих на территории региона.
Общее число подтверждённых случаев заболевания в Поморье составило 55 590.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
Кроме того, в статистику включены три завозных случая: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей Поморья, вернувшихся из Грузии, Ненецкого автономного округа и Санкт-Петербурга.