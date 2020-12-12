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Коронавирус здесь. 140 новых случаев в Поморье за сутки

За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 98 человек. А всего с начала пандемии вылечились 51 660 человек из числа жителей и граждан, пребывающих на территории региона.

Общее число подтверждённых случаев заболевания в Поморье составило 55 590.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших: 

  • 29 северодвинцев (один из них — сотрудник одного из предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • По 15 новых случаев выявлено в Архангельске и в Пинежском районе; 
  • По 12 — в Вельском и Плесецком районах; 
  • По 11 — в Мезенском и Устьянском районах; 
  • 7 — в Каргопольском районе; 
  • По 6 — в Коряжме и Новодвинске; 
  • 5 — в Шенкурском районе; 
  • 4 — в Холмогорском; 
  • По 2 — в Котласе и Котласском районе.

Кроме того, в статистику включены три завозных случая: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей Поморья, вернувшихся из Грузии, Ненецкого автономного округа и Санкт-Петербурга.

24 февраль 14:32 | : Будни

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