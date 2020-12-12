Размышления о мытарях и фарисеях

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 21 февраля, в неделю о мытаре и фарисее, совершил Божественную литургию в Ильинском кафедральном соборе.
Владыке сослужило архангельское духовенство, пел Архиерейский хор (регент Татьяна Горшкова). Проповедь по запричастном стихе произнес священник Николай Герасимов.
За богослужением молились военный комиссар Архангельской области полковник Александр Севастей, начальник УМВД России по Архангельской области генерал-майор полиции Александр Прядко и другие военнослужащие и представители силовых ведомств.
Митрополит Корнилий благословил защитников Отечества иконами Христа Спасителя и поздравил с Днем защитника Отечества. Ниже приводим полный текст архипастырского слова.
Дорогие братья воины!
Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества! В этот праздник наш народ вспоминает героизм жертвенного подвига русских воинов и воздает уважение тем, кто сегодня, сохраняя верность присяге, стоит на защите интересов и рубежей России.
Во все времена Святая Церковь возносит Богу горячие молитвы о мире всего мира, о властях и воинстве, потому что миссия армии заключается в защите мирной жизни своего народа, и именно это почетное служение несут воины Вооруженных сил Российской Федерации.
Сегодня за богослужением мы слышали евангельское чтение, в котором приводится притча о мытаре и фарисее. Мытарями в то время называли сборщиков налогов для римского государства, а фарисеи были образованными людьми, они знали Священное Писание и считали себя выше прочих людей. Фарисей гордо молился и благодарил Бога за то, что он не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Мытарь же, смиренно стоя вдали, не смел даже поднять глаза на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже! Милостив буди мне грешному!» Бог оправдал мытаря и принял его молитву, фарисей же ушел осужденным. «Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится» — говорит евангелист. Пусть каждый из вас сложит себе в сердце эти слова. Воин возвышается не через пустую гордость и демонстрацию превосходства. Спесь и кичливость никому не к лицу. Красота же воина заключается в умении ответственно выполнять поставленные задачи, во внутренней дисциплине, в непреклонном следовании выбранному пути, в достойном несении собственного креста.
Каждый военнослужащий любого подразделения независимо от звания должен обладать многими талантами и специальными навыками, должен быть крепким физически, интеллектуально и духовно. Дисциплина духа важна не менее чем дисциплина ума и тела. Боец должен уметь сражаться со злом внутри себя, с плохими привычками и дурными наклонностями, с грехами и пороками. Для этого можно и нужно приходить в храмы Божии и обращаться к помощи священнослужителей. Воины, которые приходили к святому Иоанну Крестителю и спрашивали: «Что нам делать?», в ответ слышали призыв праведника воздерживаться от греха: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованьем».
Святая Православная Церковь во все времена поддерживала воинов молитвой и воспитывала любовь к Отечеству. По словам Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, «мы говорим об особой роли нашей Церкви — воспитательницы духа народа, воспитательницы подлинного патриотизма — не какого-то квасного и пропагандистского, а того самого патриотизма, который проистекает из глубочайших убеждений, связанных с необходимостью исполнять заповеди Господа, повелевшего душу полагать за своих ближних и за Отечество».
Дорогие братья воины, еще раз поздравляю всех вас с Днем защитника Отечества и благодарю за ваше служение. Желаю вам мудрости, крепости душевных и телесных сил, мужества и стойкости. Пусть благословение Божие пребывает над нашими Вооруженными силами и со всеми военнослужащими!
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Неделя (то есть воскресение) о мытаре и фарисее начинает время подготовки к Великому посту. Это первое из четырех воскресений этого периода. За Божественной литургией читается фрагмент из Евангелия — рассказанная Христом притча о двух верующих, пришедших в храм. Один из них — фарисей, представитель крупнейшего в те времена иудейского религиозного движения, соблюдавший все религиозные правила и уверенный в своей непогрешимости. Его молитва звучала так: «Благодарю Тебя, Господи, что я не такой, как всякие грешники». Второй — мытарь, сборщик налогов на службе у оккупантов-римлян, презираемый в обществе, — от всего сердца просил к себе у Господа милости. Эту его покаянную молитву: «Боже, милостив буди мне грешному» — повторяют теперь христиане ежедневно. Ни один человек не может прожить без грехов, но не все готовы увидеть свои ошибки и страсти — притча о мытаре и фарисее призывает нас не быть горделивыми «праведниками», а встать рядом с кающимися грешниками.
Неделя о мытаре и фарисее — это сплошная седмица, то есть пост в среду и пятницу отменяется. Но в то же время Церковь призывает верующих и в этот период помнить о покаянии, и в период Великого поста постараться посмотреть на себя, на свои поступки и мысли честно, заглянуть глубоко в свою душу, а не ограничиваться и уж тем более не гордиться своим следованием правилам и предписаниям.
(по материалам Архангельской епархии)