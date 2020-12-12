Коронавирус из Франции просочился в Архангельскую область

По данным регионального оперштаба, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 187 человек (всего 51 044), в то же время был выявлен 171 новый случай инфекции.
Среди новых заболевших:
- 54 архангелогородца;
- 24 северодвинца (10 из них — сотрудники градообразующих предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 17 жителей Плесецкого района;
- 12 — Пинежского;
- 8 — Каргопольского;
- по 7 новых случаев выявлено в Коношском, Мезенском и Красноборском районах;
- 6 — в Вельском районе;
- 5 — в Котласе;
- по 4 — в Виноградовском, Онежском и Устьянском районах;
- по 3 — в Мирном и Верхнетоемском районе;
- по 2 — в Няндомском и Холмогорском районах;
- 1 — в Новодвинске.
Кроме того, в статистику включён один завозной случай: коронавирусную инфекцию выявили у жителя региона, вернувшегося из поездки во Францию.