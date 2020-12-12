Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Коронавирус из Франции просочился в Архангельскую область

По данным регионального оперштаба, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 187 человек (всего 51 044), в то же время был выявлен 171 новый случай инфекции.

Среди новых заболевших: 

  • 54 архангелогородца; 
  • 24 северодвинца (10 из них — сотрудники градообразующих предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 17 жителей Плесецкого района; 
  • 12 — Пинежского; 
  • 8 — Каргопольского; 
  • по 7 новых случаев выявлено в Коношском, Мезенском и Красноборском районах;
  • 6 — в Вельском районе; 
  • 5 — в Котласе; 
  • по 4 — в Виноградовском, Онежском и Устьянском районах; 
  • по 3 — в Мирном и Верхнетоемском районе; 
  • по 2 — в Няндомском и Холмогорском районах; 
  • 1 — в Новодвинске.

Кроме того, в статистику включён один завозной случай: коронавирусную инфекцию выявили у жителя региона, вернувшегося из поездки во Францию.

19 февраль 16:39 | : Будни

Главные новости


РеваншИдиотизм в Архангельске. Что «может повторить» депутат Дятлов?
Вся правда о квартале 100

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2021 (216)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20