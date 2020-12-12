Бойцы спецназа архангельского УФСИН учат подростков приемам рукопашного боя

Сотрудники отдела специального назначения "Сивуч" УФСИН России по Архангельской области продолжают работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
С сентября 2019 года свою деятельность на базе Уемской средней школы осуществляет зональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе Приморского района. К начальнику ОСН обратилось руководство организации с вопросом оказания содействия в подготовке к показательным выступлениям с элементами рукопашного боя ребят военно-патриотического клуба «Александр Невский». Бойцы отдела специального назначения регионального УФСИН откликнулись и начали тренировки с курсантами.
Подросткам предстоит продемонстрировать свои умения при проведении тожественных мероприятий, посвященных празднованию Дня защитника Отечества в центре «Патриот», а также в военно-патриотическом клубе «Орден» во время проведения конференции десантников. Бойцы спецназа учат ребят приемам и готовят программу, которую они смогут презентовать. В нее помимо стоек и приемов войдут воображаемые поединки с соперником. Ребята учатся правильно и синхронно выполнять каждый элемент программы.
Отметим, что сотрудники отдела специального назначения "Сивуч" регулярно оказывают практическую поддержку школьникам. Патриотическое воспитание молодежи является неотъемлемой частью служебной деятельности отряда, направленной на допризывную подготовку подростков.