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Подростки-нарушители из Архангельской области соревнуются в профессионализме

Подростки, отбывающие наказание в воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский район), принимают участие в открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы-2021» (WorldSkills Russia).

В Архангельской области стартовали соревнования для тех, кто хочет продемонстрировать свои умения. На площадках Архангельска, Северодвинска и Котласа накануне прошли жеребьевки участников. В компетенции "Сухое строительство и штукатурные работы" участвуют девять человек. В этом году Архангельскую ВК с соблюдением всех необходимых санитарных мер представляют два воспитанника Кирилл Г. и Сергей Ф.. Соревнования будут проходить с 15 по 19 февраля.

Во время отбывания наказания в профессиональном образовательном учреждении № 4 ФСИН России ребята освоили специальность мастера сухого строительства. В данной компетенции на площадке, которая оборудована в техникуме строительства и городского хозяйства областного центра, воспитанники АВК постараются показать отличный результат при выполнении предложенного задания, чтобы войти в число финалистов.

 

16 февраль 11:27 | : Будни

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