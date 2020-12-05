Подростки-нарушители из Архангельской области соревнуются в профессионализме

Подростки, отбывающие наказание в воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский район), принимают участие в открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы-2021» (WorldSkills Russia).
В Архангельской области стартовали соревнования для тех, кто хочет продемонстрировать свои умения. На площадках Архангельска, Северодвинска и Котласа накануне прошли жеребьевки участников. В компетенции "Сухое строительство и штукатурные работы" участвуют девять человек. В этом году Архангельскую ВК с соблюдением всех необходимых санитарных мер представляют два воспитанника Кирилл Г. и Сергей Ф.. Соревнования будут проходить с 15 по 19 февраля.
Во время отбывания наказания в профессиональном образовательном учреждении № 4 ФСИН России ребята освоили специальность мастера сухого строительства. В данной компетенции на площадке, которая оборудована в техникуме строительства и городского хозяйства областного центра, воспитанники АВК постараются показать отличный результат при выполнении предложенного задания, чтобы войти в число финалистов.