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На ж/д вокзалах Архангельска и Исакогорки готовы сопровождать инвалидов-колясочников

На железнодорожных вокзалах Архангельск и Исакогорка проведен комплекс работ по адаптации для маломобильных пассажиров. Оборудованы пандусы с поручнями, установлены кнопки вызова на входах, у билетных касс появились пониженные прилавки для инвалидов-колясочников и специальное оборудование для слабослышащих граждан.

Адаптирована и навигация: на пол нанесены специальные тактильные указатели – шуц-линии, у входных групп разместились тактильные мнемосхемы с информацией о путях прохода к функциональным зонам, на вокзале в Исакогорке такая схема является еще и голосовой. Перед билетными кассами, справочным бюро, санитарными комнатами, камерами хранения размещены информирующие таблички, комбинированные тактильно-контрастные пиктограммы. Адаптированы санитарные комнаты.

На вокзале Исакогорка с учетом потребностей маломобильных пассажиров отремонтирован перрон – смонтированы пандусы, навесы, линия безопасности выложена тактильной плиткой, системы оповещения и навигации адаптированы для слабовидящих и слабослышащих людей.

 

***

 

На вокзалах оказывается безвозмездная помощь по сопровождению людей с ограниченными возможностями передвижения: в Архангельске – специализированной организацией, в Исакогорке – силами работников вокзала.

Подать заявку на оказание помощи на вокзале или зарезервировать места в специализированные купе можно через Центр содействия мобильности ОАО «РЖД» (по телефону 8 (800) 775-00-00 с добавочным номером 1 (в тоновом режиме) или через билетные кассы. Срок подачи заявки: не менее 3 суток до даты отправления

08 февраль 16:02 | : Будни

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