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Вниз по ковидной лестнице: в Архангельской области 235 новых инфицированных

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки в Поморье коронавирус подхватили 235 человек.

Среди них:

  • 56 архангелогородцев; 
  • 35 северодвинцев (19 из них — сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА); 
  • 28 жителей Коряжмы; 
  • 26 новых случаев выявлено в Котласе и Котласском районе (17 и 9 случаев соответственно); 
  • 15 — в Вельском районе; 
  • 14 — в Плесецком; 
  • по 10 — в Новодвинске и Устьянском районе; 
  • 9 — в Мезенском районе; 
  • 7 — в Коношском районе; 
  • по 5 — в Няндомском, Пинежском и Приморском районах; 
  • 4 — в Виноградовском районе; 
  • по 2 — в Вилегодском и Шенкурском районах; 
  • по 1 — в Красноборском и Лешуконском районах.

Выздоровели 148 человек

06 февраль 14:45 | : Будни

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