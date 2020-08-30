Вниз по ковидной лестнице: в Архангельской области 235 новых инфицированных

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки в Поморье коронавирус подхватили 235 человек.
Среди них:
- 56 архангелогородцев;
- 35 северодвинцев (19 из них — сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА);
- 28 жителей Коряжмы;
- 26 новых случаев выявлено в Котласе и Котласском районе (17 и 9 случаев соответственно);
- 15 — в Вельском районе;
- 14 — в Плесецком;
- по 10 — в Новодвинске и Устьянском районе;
- 9 — в Мезенском районе;
- 7 — в Коношском районе;
- по 5 — в Няндомском, Пинежском и Приморском районах;
- 4 — в Виноградовском районе;
- по 2 — в Вилегодском и Шенкурском районах;
- по 1 — в Красноборском и Лешуконском районах.
Выздоровели 148 человек