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У архангельских лыжников на этапе Кубка мира случился облом с переломом

Крупно не повело спортсменке, выступающей за Архангельскую область, Натальи Непряевой.

Наша королева лыжни упала во время коньковой «разделки» на этапе в шведском Фалуне и сломала две кости руки.

По информации издания «Регион 29», ее прооперировали в АНО ЦКБ Святителя Алексия Митрополита Московского. Хирурги выполнили реконструкцию пястных костей 3 и 4 пальцев правой кисти при помощи специальных пластин. По оценкам врачей, срок восстановления Натальи после перелома составит три-четыре недели.

В общем зачете Непряева на шестом месте.

В свою очередь Александр Большунов, второй год бегающий по лыжне за наш регион, упал на спуске и выбыл из полуфинала классического спринта. Однако он пока сохраняет лидирующие позиции в общем зачете Кубка мира.

01 февраль 13:19 | : Будни

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