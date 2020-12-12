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В Архангельской области 248 заболевших ковидом против 126 поправившихся

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки на территории Поморья заразились коронавирсом еще 248 человек. Вылечились 126. Так себе пропорция…

Среди новых заболевших: 

  • 45 архангелогородцев; 
  • 38 северодвинцев (13 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 24 жителя Плесецкого района; 
  • 22 новых случая выявлено в Шенкурском районе; 
  • 21 — в Мезенском; 
  • 19 — в Вельском; 
  • 17 — в Новодвинске; 
  • 15 — в Устьянском районе; 
  • 10 — в Котласе; 
  • 9 — в Пинежском районе; 
  • по 6 — в Каргопольском и Коношском районах; 
  • по 5 — в Мирном, Вилегодском и Лешуконском районах; 
  • 1 — в Приморском районе.
25 январь 15:07 | : Будни

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