В Архангельской области диагностировали 261 случай заражения COVID

За последние сутки в Поморье областным референс-центром выявлен 261 новый случай инфекции коронавируса.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
- 68 северодвинцев (27 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 54 архангелогородца;
- 33 жителя Устьянского района;
- 32 жителя Котласа и Котласского района (22 и 10 случаев соответственно);
- 22 новых случая выявлено — в Холмогорском районе;
- 14 — в Вельском;
- 10 — в Новодвинске;
- по 6 — в Мирном, Шенкурском и Приморском районах;
- по 3 — в Пинежском и Плесецком районах;
- 2 — в Мезенском районе;
- по 1 — в Коношском и Красноборском районах.
Выздоровели 244.
Наблюдателей беспокоит – на предприятиях северодвинской оборонки не переболевшие еще остались?