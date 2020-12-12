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В Архангельской области диагностировали 261 случай заражения COVID

За последние сутки в Поморье областным референс-центром выявлен 261 новый случай инфекции коронавируса.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших: 

  • 68 северодвинцев (27 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 54 архангелогородца; 
  • 33 жителя Устьянского района; 
  • 32 жителя Котласа и Котласского района (22 и 10 случаев соответственно); 
  • 22 новых случая выявлено — в Холмогорском районе; 
  • 14 — в Вельском; 
  • 10 — в Новодвинске; 
  • по 6 — в Мирном, Шенкурском и Приморском районах; 
  • по 3 — в Пинежском и Плесецком районах; 
  • 2 — в Мезенском районе; 
  • по 1 — в Коношском и Красноборском районах.

Выздоровели 244.

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18 январь 15:15 | : Будни

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