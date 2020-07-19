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В Северодвинске снова больше ста заболевших коронавирусом

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки заразились коронавирусом 398 жителей Архангельской области.

Среди них:

  • 121 архангелогородец;
  • 111 жителей г. Северодвинска (в том числе 32 — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
  • 56 жителей г. Котласа и Котласского района (47 и 9 соответственно);
  • 28 новых случаев заболевания выявлено в Плесецком районе;
  • 22 — в Онежском;
  • 19 — в Устьянском;
  • 17 — в Вельском;
  • 16 — в Холмогорском;
  • 3 — в Приморском;
  • по 2 — в Верхнетоемском районе и г. Новодвинске;
  • 1 — в г. Мирном.

А выздоровели всего 101 пациент…

 

07 декабрь 13:57 | : Будни

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