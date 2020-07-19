В Северодвинске снова больше ста заболевших коронавирусом

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки заразились коронавирусом 398 жителей Архангельской области.
Среди них:
- 121 архангелогородец;
- 111 жителей г. Северодвинска (в том числе 32 — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 56 жителей г. Котласа и Котласского района (47 и 9 соответственно);
- 28 новых случаев заболевания выявлено в Плесецком районе;
- 22 — в Онежском;
- 19 — в Устьянском;
- 17 — в Вельском;
- 16 — в Холмогорском;
- 3 — в Приморском;
- по 2 — в Верхнетоемском районе и г. Новодвинске;
- 1 — в г. Мирном.
А выздоровели всего 101 пациент…