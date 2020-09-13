«Много званных, мало избранных». За кого из кандидатов вчера молился митрополит Корнилий?

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 13 сентября, в неделю 14-ю по Пятидесятнице, совершил Божественную литургию в Ильинском кафедральном соборе столицы Поморья.
Владыке сослужило духовенство храма, пел Архиерейский хор под управлением Татьяны Горшковой.
После богослужения глава митрополии обратился к прихожанам с проповедью. Ниже приводим полный текст архипастырского слова.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь!
Сегодня, возлюбленные во Христе братья и сестры, мы собрались в этом святом храме для того, чтобы вновь праздновать Христово Воскресение. За Божественной Литургией Святая Церковь предложила нам отрывок из Евангелия, где Господь наш Иисус Христос говорит притчу о судьбе всего нашего мира.
В притче сказано, что некий господин решил сделать брачную трапезу для своего сына, он послал слуг, чтобы они пригласили гостей. Но гости отказались, у каждого была причина, кто-то пошел продавать, кто-то — покупать, кто-то пошел на свое поле, и все они отказались прийти на брачный пир. Что же стало с теми, кто был послан созывать? Некоторых убили, а некоторых побили. Тогда хозяин, владыка, господин послал своих воинов, чтобы они сожгли этот град и наказали тех, кто так поступил с его посланниками.
Но владыка не отменил брачную трапезу, он снова послал слуг, чтобы они пошли на распутья дорог и позвали на пир всех, кого найдут. Тогда пришло множество людей. Хозяин же увидел одного человека, который пришел в небрачной одежде, и спросил его: «Почему же ты, друже, пришел в таких одеждах на брачный пир?» Но тот ничего не ответил. Тогда господин приказал слугам связать его и бросить во тьму кромешную.
О чем же говорится в этой притче? О том, что сей хозяин, который сотворил брачный пир, — Бог Отец, Творец Вселенной. Как говорят святые отцы, пир Он сотворил для Своего Единородного Сына, Господа нашего Иисуса Христа, Который повенчался со Своей Церковью. А кто же посланные слуги, которые обращались к народу и созывали на трапезу? Это пророки и апостолы, которые были посланы Богом. Они в Ветхом и в Новом Заветах призывали всё человечество к общению церковному. А чем же отвечали люди? Они иногда убивали пророков и апостолов, не хотели слушать, о чем они говорят, отвергали Божественное Царство, в которое призывает нас Господь Бог. А кто же такой человек, который пришел в небрачной одежде? Это тот, кто без покаяния хотел войти в общение, на Божественную Трапезу, в Царство Небесное. Святитель Иоанн Златоуст говорит, что речь идет об одеянии нашей бессмертной души. Если мы надеваем белую крещальную ризу при святом Крещении, мы должны хранить её в чистоте и целомудрии, чтобы снова перед Господом предстать в этой белой ризе. Но если мы запятнаем её, нам необходимо покаяние, очищение грехов святым покаянием. Покаяние — это исправление многогреховной жизни, когда мы каемся перед Богом и просим у Господа оставить нам все согрешения, и вольные, и невольные. О какой же трапезе сказано в Евангелии? Это Божественная литургия, которая совершается ежедневно в православных храмах. Человека призывает Церковь, чтобы он пришел и стал общником этой Божественной Трапезы. Святитель Иоанн Златоуст говорит, что сия трапеза для орлов, но не для галок. Каждый христианин должен быть парящим орлом и участвовать в этой Божественной Трапезе, причащаться Святых Христовых Бессмертных Таин. Где же люди, которых сегодня призывает в Евангелии Господь? Наверное, еще спят и не могут проснуться. Если мы с вами сейчас пойдем их будить и приглашать на Божественную литургию, нас, конечно, не убьют, как в древние времена, но обругают, скажут: «Что вы пришли к нам и не даете нам спать!?»
Не зря сказаны такие слова в окончании сегодняшнего евангельского чтения: «Много званных, но мало избранных». Господь пришел для спасения всему миру, призывал через святых апостолов всех в основанную Им Святую Православную Церковь. Но люди по своей лености не хотят войти в Божественное Царство, которое Он создал для всех верующих во Христа и в которое призывает всех нас.
Очнемся сегодня от нашего греховного сна, испросим у Господа прощения всех наших согрешений! Помолимся, чтобы Милосердный Господь ввел нас на этот Божественный брачный пир, чтобы быть нам участниками сей Божественной Трапезы не только в земной жизни, но и в будущей жизни, в том Царстве, о котором сегодня говорит нам Господь в Евангелии, во Христе Иисусе, Господе нашем, во веки веков, аминь!
С праздником воскресного дня поздравляю всех вас, дорогие мои!
(по материалам пресс-службы Архангельской епархии)