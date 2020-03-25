Умер бывший директор музея «Малые Корелы» Михаил Лопаткин

Об этом сообщает пресс-служба музея-заповедника «Кижи» (Карелия), где он директорствовал несколько лет.
Кроме того, Михаил Васильевич в разные годы руководил Соловецким музеем-заповедником, Архангельским областным краеведческим музеем и другими учреждениями культуры и истории.
4 сентября 2020 года ушел из жизни соловецкий подвижник Михаил Васильевич Лопаткин. Представитель славной когорты музейщиков, чье имя, вместе с его сестрой Людмилой Васильевной Лопаткиной, навсегда будет вписано в летопись славных дел в восстановлении исторического, архитектурного и природного наследия Соловков.