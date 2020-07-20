"Чтобы вновь зазвучала молитва". Путешествие к Белому морю

Первые паломники посетили храмы-мученики на Зимнем берегу Белого моря. Группа путешествовала по новому маршруту паломнической службы «Архангел», экспедицию сопровождал благочинный Приморского района протоиерей Владимир Новиков.
«Цель этой поездки — посетить старинные поморские храмы, чтобы там снова зазвучала молитва, — рассказал отец Владимир. — Сейчас эти села почти заброшены, люди приезжают туда только в летний период, но это потрясающе красивые места, это уникальная территория, очень благодатная».
Верующие прошли на катере расстояние в 250 морских миль. В пути они провели четыре дня, сходя на берег в Нижней и Верхней Золотице, в деревнях Куя и Козлы. Также участники экспедиции побывали на острове Мудьюг.
Здесь служители маяка показали путешественникам, где в лесу стоял храм-часовня в честь Иоанна Богослова. Сейчас от него осталась одна кровля. На этом месте отец Владимир совершил литию и помолился о всех, кто строил этот храм, служил в нем, кто погребен на этой земле.
В деревне Куя группа побывала в храме Рождества Христова. Церковь находится в руинированном состоянии, внутри она заросла кустами малины, так что даже войти в храм нет никакой возможности.
В Козлах располагается храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Он долгое время использовался под мастерскую для починки рыболовных сетей, церковь в запустении, но зато внутри сохранился фрагмент иконостаса голубого цвета. В этих селах благочинный округа отслужил молебны и литии.
Затем паломники отправились в Нижнюю Золотицу. Здесь стоит храм в честь Антония Сийского, в церковь можно зайти и даже совершать в ней богослужения в летний период. В светское время здание использовалась под кинотеатр, до сих пор в храме остались старые кресла. Постройка также требует проведения противоаварийных работ и реконструкции. Отец Владимир совершил в храме Литургию — впервые за последние сто лет.
Самый красивый и наиболее сохранившийся храм побережья — Рождества Пресвятой Богородицы — расположен в Верхней Золотице. Это высокая, двухсветная церковь, несколько лет назад ее заново перекрыли, внутри храма даже сохранился иконостас, правда, без икон. Здесь благочинный также совершил Божественную литургию, за которой смогли помолиться не только паломники, но и многие местные жители.
«Жители приветствовали нас и воодушевились, оттого, что началось какое-то движение по возрождению храмов. Люди говорили, что сами думали о том, чтобы привести церкви в нормальное состояние, но как это всегда бывает, не знали с чего начать, за что взяться. Они приезжают на свою малую родину, стараются не забывать корней, и конечно, им радостно, что появилась возможность помолиться за своих предков», — продолжил протоирей Владимир Новиков.
К каждому храму-мученику участники экспедиции прикрепили информационную табличку, сообщающую название церкви и ее историю.
Напомним, в следующем году по этому маршруту епархиальной паломнической службы «Архангел» уже смогут отправиться все желающие. По словам организаторов, они постараются заложить в программу время для того, чтобы была возможность прибрать храмы-мученики, провести в них самые необходимые противоаварийные работы, очистить территорию возле церквей. Несмотря на то, что храмы находятся в удручающем состоянии, все они — памятники регионального значения.
Зимний берег — побережье южной части Белого моря, восточной части Двинской губы и Горла Белого моря. Простирается от устья Северной Двины до мыса Воронов. Берег называется Зимним по старинным зимним промыслам поморов, которые здесь велись — рыболовство и добыча морского зверя (тюленя, нерпы, морского котика и др.)
(по материалам Архангельской епархии)