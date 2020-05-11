В Россия официально зарегистрирована первая вакцина от коронавируса

Об этом радостно сообщил президент Путин на профильном совещании. При этом подчеркнул, что наша – первая в мире, прошедшая все клинические испытания.
По словам министра здравоохранения Мурашко, «она (вакцина) работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый. У всех добровольцев выработались высокие титры антител к COVID-19. При этом ни у кого из них не отмечено серьезных осложнений иммунизации».
Также сообщается, что препарат будет производиться Центром имени Гамалеи и компанией "Биннофарм".
Наблюдатели уже поздравляют вышеназванную фирму с грядущими многомиллиардными доходами…