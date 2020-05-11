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В Россия официально зарегистрирована первая вакцина от коронавируса

Об этом радостно сообщил президент Путин на профильном совещании. При этом подчеркнул, что наша – первая в мире, прошедшая все клинические испытания.

По словам министра здравоохранения Мурашко, «она (вакцина) работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый. У всех добровольцев выработались высокие титры антител к COVID-19. При этом ни у кого из них не отмечено серьезных осложнений иммунизации».

Также сообщается, что препарат будет производиться Центром имени Гамалеи и компанией "Биннофарм".

Наблюдатели уже поздравляют вышеназванную фирму с грядущими многомиллиардными доходами…

11 август 12:09 | : Будни

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