«Я с далекого юга, но…» Сийский якорь архитектора Яскорского

Известный гражданин Архангельской области, главный архитектор Михаило-Архангельского кафедрального собора никогда не покинет Север, потому что в холмогорских лесах он обрел то, ради чего стоит жить. Дмитрий Станиславович Яскорский поведал читателям епархиального журнала о личной связи с Сийским монастырем.
Я приехал сюда с далекого юга, во время учебы в Волгограде познакомился с будущей супругой северянкой. Она тоже архитектор, окончила институт на год раньше меня, и вслед за ней в 1984 году я отправился в Архангельск. Считаю что не уехал отсюда во многом благодаря Сийскому монастырю.
Так всё сошлось, что я подружился с хорошим товарищем, который всю жизнь прожил в деревне Рехачевы рядом с обителью. История его семьи неразрывно связана с Сией, предки были крестьянами и помнили, как в 1930-е в обитель пришла коммуна, которая точно по «Собачьему сердцу» умела только красиво декламировать стихи и петь революционные песни, доедая запасы, реквизированные у монахов. Кончились дрова и припасы — стали голодать. Кто же будет кормить приехавшую непонятно откуда коммуну? Заставили местных крестьян, среди которых был прадед моего друга. Он кормил членов коммуны рыбой, которую постоянно ловил. Однажды с ним повздорил комиссар, пытался его арестовать, в ответ прадед моего друга просто отобрал у неприятеля пистолет и выбросил в воду. Его за это дело посадили, коммуна опять стала голодать и попросила все-таки вернуть кормильца обратно. В итоге его вернули, он снова их кормил.
Я застал монастырь, когда он еще был в статусе пионерского лагеря, в плачевнейшем состоянии. Кажется, это был 1992 год. Помню бетонных пионеров, которые стояли рядом с Сергиевским храмом, помню временные деревянные домики, спальные корпуса, построенные между каменными историческими зданиями. Тогда дивная природа этого места пленила меня, и я решил связать всю дальнейшую жизнь с Севером, появилось желание осесть где-то рядом с монастырем.
Своим путем неспешно шло движение моего сердца к вере. Крестил меня и мою супругу в 1994 году в возрожденном монастыре архимандрит Трифон (Плотников). Именно там я стал православным христианином, поэтому Сия очень много значит для моего сердца, для моей души, для моей семьи.
Прошло еще несколько лет и мне удалось, благодаря друзьям, приобрести в деревне близ обители участок. Десять лет ушло на строительство дома, нового родового гнезда. Я не могу жить без этого места — это не дача, а именно дом, усадьба. После завершения государственной службы у меня есть огромное желание переехать туда на постоянное место жительства, но сейчас провожу там только выходные дни, потому что продолжаю заниматься проектированием и строительством кафедрального собора. Когда-то закончится этот проект, и у меня появится возможность переехать в деревню на постоянное место жительства.
Я посещаю обитель, живу ее проблемами, желанием помочь ей, создать перспективы для ее развития. В моей жизни монастырь — это якорь, который меня зацепил на архангельской земле и не дал уехать в поисках лучшей жизни.
Поделиться красотой
Сия — место необычайной красоты, ландшафт которого не совсем характерен для наших краев. Сложный рельеф, высокие горки, глубина озер доходит до 48 метров, река, которая перетекает из одного озера в другое. Такая красота подвигла к тому, чтобы создать там особо охраняемую территорию, федеральный заказник, где не допускается никакого промышленного освоения. Эта территория сохраняется в максимально первозданном виде. Край богат всеми дарами Севера — рыбой, грибами, ягодами. Дичи тоже хватает: волки, медведи, лисы, всё это в изобилии вокруг деревни бегает. На прошлых выходных я вышел наломать березовых веников, ходил смотреть, где цветут лесные ландыши, отошел буквально на сто метров от дома и наткнулся на две медвежьи лежки.
Монастырь окружен тремя деревнями — Залебедкой, Кулигой и Рехачево. Из моего дома, который находится в Кулиге, открывается потрясающий вид на обитель. На моих мостках излюбленная площадка для фотографирования паломников и туристов, я всех пускаю, так хочется поделиться этой красотой!
Сосуществование деревень рядом с монастырем взаимовыгодно — открыты перспективы развития паломничества и экологического туризма. Для этого нужно, чтобы появились инициативные люди, которые готовы принимать гостей, желающих пожить в домах. Спрос на это уже есть, сегодня люди стремятся к познанию нашей природы, деревенского уклада жизни, хотят правильно питаться. Но питаться надо правильно не только физически, а и духовно, и для этого как раз есть возможность, ведь совсем рядом прекрасный древний монастырь.
Триединая юбилейная программа
Большая дата — 500-летие обители — мне дала возможность сформулировать и предложить руководству области и епархии идеи усовершенствования материальной базы монастыря и возрождения монастырских промыслов. Уйдя в отставку с должности главного архитектора области и став советником губернатора, я полгода готовил дорожную карту развития обители. В 2017 году вышло распоряжение губернатора об утверждении плана мероприятий празднования 500-летия. Там предложена по-хорошему комплексная максималистская программа, состоящая из нескольких направлений, на реализацию которой уйдут годы.
Во-первых, это реставрация. Монастырь остро нуждается в реставрационных работах, все его основные здания, все храмы — это памятники федерального значения. Сейчас ведутся работы в Троицком соборе. В аварийном состоянии Благовещенская церковь.
Во-вторых, логистика. Благодаря полученному финансированию, капитально отремонтирована дорога, соединяющая монастырь с федеральной трассой М-8. Замечательно, что появилась безопасная и качественная десятикилометровая дорога! В этом году еще предстоит сделать 700-метровый участок, непосредственно прилегающий к монастырю.
В-третьих, инфраструктура. Это самый сложный и затратный блок. Монастырь сейчас получил устойчивое энергоснабжение, капитально отремонтированы высоковольтные линии, подведена к монастырю дополнительная линия и заменен трансформатор, в котором есть большой запас по электроэнергии, позволяющий подключать новые объекты.
Нерешенной осталась задача теплоснабжения монастырского комплекса. Сейчас некоторые корпуса отапливаются углем, иные постройки — дровами. Локальные кочегарки и печи в зданиях — это затратно, экологически грязно и пожароопасно. Требования законодательства об охране объектов культурного наследия предполагают, что эти объекты должны быть переведены на централизованные системы отопления — либо от электричества, либо от других источников. Как это сделать?
Вариант с электроотоплением проще всего, но он самый дорогой. Совершенно неподъемные средства нужны для последующей эксплуатации. В идеале было бы прекрасно отопление на газе, но сегодня нет такой возможности, потому что газопровода рядом нет. Котельная на угле — это экологически грязно, дым ничего хорошего не несет, образовались бы огромные отвалы угольного шлака.
Новые технологии позволяют эффективно использовать органическое топливо, в первую очередь дерево. Бросовых пород древесины у нас много, в лесном краю щепы и опилок хватает. Поэтому принято принципиальное решение — будет проектироваться и строиться котельная на твердом топливе – дрова, щепе, опилки, но не на угле.
Еще одна проблема — водоснабжение. Казалось бы, монастырь окружен со всех сторон водой, можно построить станцию водозабора и сделать централизованную систему подачи чистой воды. Но есть санитарные зоны, которые надо выдерживать от любых построек до точки водозабора. Поэтому принято другое инженерное решение — сделать подземную артезианскую скважину.
Самая сложная задача — канализация. Сегодня есть только локальные септики, нечистоты периодически вывозятся с территории монастыря ассенизационными машинами. Это тоже затратно. В праздники обитель посещает много людей, речь идет о нескольких тысячах человек. Если мы хотим монастырь сделать точкой притяжения, чтобы была возможность развивать паломнический туризм, нужно построить эффективную систему канализационной очистки. Современные технологии позволяют сделать это по-новому, без больших открытых отстойников, с минимальными санитарно-защитными зонами. Такую же станцию нужно построить в монастыре.
Все эти проекты сегодня оформлены в документе градостроительного планирования монастыря. Во время подготовки проекта планировки выявилась проблема, связанная с тем, что историческая территория обители частично была не в населенном пункте, а на земле сельхозназначения. Пришлось изменять границы населенного пункта, проходить непростые процедуры. Сейчас границы земельного участка удалось отрегулировать, территории для размещения объектов будущей инженерной инфраструктуры вошли в границу населенного пункта.
Совместная работа Правительства области, Архангельской епархии и монастыря в итоге юридически закрепила направления развития монастыря, это очень важно, поскольку теперь есть основа для дальнейших работ и изысканий. Мы задали вектор, заложили основу, но впереди очень много трудов!
Открытый потенциал
У монастыря есть огромный потенциал возможностей, опирающихся на его богатое прошлое. Например, там существовала своя иконописная школа, которую основал сам преподобный Антоний Сийский. Традиция возобновлена в 1990-х годах, когда в обитель пришли архангельские художники, которые там и воцерковились. Я много лет знаю Сергея Егорова, мы старые товарищи, он замечательный художник, ноги и сердце привели его в монастырь, и он по факту стал трудником, послушником сийским, освоил иконопись. Сейчас он расписывает храмы со своим товарищем Игорем Лапиным, таким же сийским послушником.
Кроме того, есть возможность использовать механизмы бюджетного финансирования грантов. НКО могут получить средства на развитие социальных проектов. При должной организации этого дела можно приобрести, например, типографию и наладить изготовление иконок в самом монастыре. Наши иконописцы могли бы писать иконы для церковных лавок. Богатый человек купит икону на заказ, а кто-то хочет приобрести образок, сделанный типографским способом. Но это может быть не софринская школа, а сийская.
Можно посмотреть на Соловецкий монастырь, где создан мощнейший столярный цех, сегодня окна, двери, все деревянное оснащение реставрируемых объектов культурного наследия создается руками послушников и трудников Соловецкого монастыря. Что-то аналогичное может возникнуть и в Сийской обители.
Можно генерировать бесконечное количество идей, но под каждую из них нужны конкретные люди, которые могут этим жить. Я уверен, что со временем такие личности найдутся. Монастырю уже 500 лет, и он проживет еще не одну сотню. Всё впереди! Но всё в руках Божиих.
(по материалам Архангельской епархии)