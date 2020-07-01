Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

+74 за сутки. Ковид в Поморье не сдается

По данным регионального оперштаба, в Архангельской области за прошедшие сутки зарегистрировано 74 новых заражения COVID-19. Выздоровели за тот же период 140 пациентов.

Очаги и очажки заразы зафиксированы:

  • 40 архангелогородцев;
  • 6 жителей Вельского района;
  • 5 жителей Северодвинска (три из которых — на градообразующих предприятиях, которые обслуживаются в ФМБА);
  • по 4 случая — в Холмогорском и Онежском районах;
  • по 3 — в Новодвинске, Коряжме, Шенкурском и Плесецком районах;
  • 2 — в Виноградовском районе;
  • 1 — в Устьянском р-не.
25 июль 13:59 | : Будни

Главные новости


«Тихий» министр Ерулик перед увольнением решил отдохнуть
«К сентябрю можем остаться без выборов и врио». Деньрожденьческий разговор с кандидатом в губернаторы
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2020 (245)
Июнь 2020 (303)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)

Деньги


все материалы
«    Июль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20