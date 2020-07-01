+74 за сутки. Ковид в Поморье не сдается

По данным регионального оперштаба, в Архангельской области за прошедшие сутки зарегистрировано 74 новых заражения COVID-19. Выздоровели за тот же период 140 пациентов.
Очаги и очажки заразы зафиксированы:
- 40 архангелогородцев;
- 6 жителей Вельского района;
- 5 жителей Северодвинска (три из которых — на градообразующих предприятиях, которые обслуживаются в ФМБА);
- по 4 случая — в Холмогорском и Онежском районах;
- по 3 — в Новодвинске, Коряжме, Шенкурском и Плесецком районах;
- 2 — в Виноградовском районе;
- 1 — в Устьянском р-не.