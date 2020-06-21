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Рубеж в 8 000 пройден. 92 новых случаев заражения COVID в Поморье

По данным регионального опершатаба, за последние сутки в Архангельской области заразились коронавирусом еще 92 человека.

Итого их число за все время пандемии в регионе составило 8 081 человек.

Зато и выздоровел 161 пациент (5 683).

«География» новых случаев инфицирования:

45 архангелогородцев;

6 северодвинцев, из них трое — сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА;

17 новых случаев зарегистрированы в Пинежском районе;

8 — в Приморском районе;

по 4 — в Новодвинске, Холмогорском и Котласском районах;

3 — в Коряжме;

один — в Мезенском районе.

21 июль 13:04 | : Будни

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