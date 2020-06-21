Рубеж в 8 000 пройден. 92 новых случаев заражения COVID в Поморье

По данным регионального опершатаба, за последние сутки в Архангельской области заразились коронавирусом еще 92 человека.
Итого их число за все время пандемии в регионе составило 8 081 человек.
Зато и выздоровел 161 пациент (5 683).
«География» новых случаев инфицирования:
45 архангелогородцев;
6 северодвинцев, из них трое — сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА;
17 новых случаев зарегистрированы в Пинежском районе;
8 — в Приморском районе;
по 4 — в Новодвинске, Холмогорском и Котласском районах;
3 — в Коряжме;
один — в Мезенском районе.