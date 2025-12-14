Вверх
Праздник преподобного Серафима Саровского отметили в Архангельске

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 15 января, в праздник преподобного Серафима Саровского, совершил Божественную литургию в храме Феодоровской иконы Божией Матери на архиерейском подворье.

    Главе митрополии сослужил епископ Нарьян-Марский и Мезенский Софроний.

    15 января Православная Церковь отмечает преставление (+ 1833 г.) и второе обретение мощей (1991 г.) великого русского подвижника преподобного Серафима Саровского.

    Будущий святой родился в 1759 году в Курске. В Таинстве Крещения он получил имя Прохор. С десяти лет мальчик обучался грамоте, при этом он любил посещать богослужения и мечтал принять монашеский постриг.

    В 1776 году Прохор совершил паломничество в Киево-Печерскую лавру. Именно там он окончательно решил принять монашество. По возвращении домой, где он получил от матери благословение и медный крест, он отправился в Саровскую обитель.

    В 1786 году, в 27 лет, Прохор принял монашеский постриг с именем Серафим. В ноябре 1794 года он ушел в отшельничество.

    Преподобный Серафим поселился на берегу реки Саровка, в 5-6 километрах от обители, в густом лесу на высоком холме. В этот период жизни преподобный стал нести все тяготы отшельнического жития: занимался хозяйством, огородничал, вместе с тем, постоянно молился, терпел различные испытания. По праздникам и воскресным дням святой посещал Саровскую обитель.

    В 1806 году преподобного Серафима хотели сделать наставником обители, но он отказался. После этого наступил период, когда он попеременно проходил различные монашеские подвиги – молчальничество, затвор, старчество.

    Примерно с 1825 года к старцу Серафиму стали приходить и приезжать люди за духовным советом с разных областей страны. Старец помогал каждому, кто к нему обращался – кому давал совет, а кому помогал своими молитвами. В то же время преподобный Серафим заботился и духовно окормлял Дивеевскую обитель.

    Преподобный Серафим Саровский почил в ночь на 2 января 1833 года. Он отошел ко Господу тихо, во время ночной молитвы, стоя на коленях.

    Церковь причислила Серафима Саровского к лику святых в 1903 году. 19 июля того же года, в присутствии императорской семьи, мощи святого были открыты для всеобщего почитания.

    Второе обретение мощей святого Серафима, после утраты в советское время, произошло в 1991 году. Осенью 1990 года в запасниках Музея истории религии Ленинграда были найдены неизвестные останки, которые после церковного освидетельствования признали мощами преподобного.

    В январе 1991 года их перенесли из Александро-Невской лавры в Москву, в Богоявленский кафедральный собор. 1 августа того же года их крестным ходом доставили в Дивеевский монастырь. 

16 январь 09:23 | : Будни / Верую

