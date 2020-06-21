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Больше трети россиян не готовы к новой самоизоляции из-а второй волны пандемии

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил мнение россиян о введении режима самоизоляции во время прогнозируемой второй волны заражений коронавирусом осенью. В опросе приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

36% россиян убеждены, что властям не следует вводить режим всеобщей самоизоляции, если осенью начнется вторая волна заражений. Более трети опрошенных считает, что подобный режим нужно вводить только в случае роста заболеваемости коронавирусом (34%). По мнению 15% респондентов режим всеобщей самоизоляции необходимо будет ввести, не дожидаясь увеличения числа заболевших.

Повторно находиться в самоизоляции меньше всего хотят респонденты старше 45 лет и россияне с доходом от 50 до 80 тыс. руб. в месяц, они чаще всего против введения режима самоизоляции в случае начала второй волны заболеваемости вирусом (по 39%).

21 июль 07:57 | : Будни

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