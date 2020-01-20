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Сийская обитель принимает паломников только в масках и перчатках

Наместник Антониево-Сийского монастыря игумен Феодосий (Нестеров) обратился к северянам в связи с напряженной эпидемической ситуацией в Архангельской области.

Священнослужитель отметил, что сейчас страдают от коронавируса многие люди: «Одни переболели относительно легко, а другие лежат в реанимации. Посмотрите, как сейчас на износ работают наши медики, сколько заболевших среди них! Они на передовой, в красной зоне. А что переживают сами больные в отделениях. В Троице-Сергиевой лавре на панихиде поминают умерших насельников обители, более десятка имен, причем, не все из них пожилые».

Однако повода для паники нет, считает отец Феодосий. «Необходимо соблюдать предписанные меры предосторожности, иметь разумное поведение. К этому мы снова и снова призываем. Спасать будет нас не столько эффективность маски и перчаток, а святое послушание! Вот что главное! Со всей сердечностью призываем посетителей, гостей, паломников нашего монастыря использовать средства защиты при посещении обители, соблюдать социальную дистанцию. Мы всегда неизменно рады всем приезжающим. Святая Сийская обитель милостью Божией не закрыта. Но будем беречь себя и близких! Будем думать о них», — передает слова наместника сайт монастыря.

(по материалам Архангельской епархии)

07 июль 09:10 | : Будни / Верую

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