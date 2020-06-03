Региональный оперштаб: до 7 июля Архангельская области живет по-прежнему

Напомним, в своем последнем обращении к нации на тему пандемии коронавируса президент Путин возложил на глав российских регионов обязанность (и ответственность) с 1 июля текущего года самим решать, когда снимать и ослаблять ограничительные меры на подведомственных им территориях.
Оперативный штаб по контролю за пандемией в Поморье сделал следующее заявление:
Ограничительные меры в целях недопущения распространения COVID-2019 на всей территории Архангельской области ОСТАЮТСЯ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ и ПРОДЛЕВАЮТСЯ ДО 7 ИЮЛЯ 2020 г. включительно.
Напомним, что на сегодняшний день Архангельской области количество заразившихся за сутки не опускается ниже отметки в сто человек. Местные кафе и рестораны пока не получили от Роспотребнадзора даже разрешения на открытие летних веранд для обслуживания клиентов.
Между тем в Москве уже едят…