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Региональный оперштаб: до 7 июля Архангельская области живет по-прежнему

Напомним, в своем последнем обращении к нации на тему пандемии коронавируса президент Путин возложил на глав российских регионов обязанность (и ответственность) с 1 июля текущего года самим решать, когда снимать и ослаблять ограничительные меры на подведомственных им территориях.

Оперативный штаб по контролю за пандемией в Поморье сделал следующее заявление:

Ограничительные меры в целях недопущения распространения COVID-2019 на всей территории Архангельской области ОСТАЮТСЯ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ и ПРОДЛЕВАЮТСЯ ДО 7 ИЮЛЯ 2020 г. включительно.

Напомним, что на сегодняшний день Архангельской области количество заразившихся за сутки не опускается ниже отметки в сто человек. Местные кафе и рестораны пока не получили от Роспотребнадзора даже разрешения на открытие летних веранд для обслуживания клиентов.

Между тем в Москве уже едят…

 

30 июнь 16:45 | : Будни

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