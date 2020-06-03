Оперштаб Архангельской области признал 28 летальных исходов от коронавируса

Из их пояснения:
На прошлой неделе поступило 19 пакетов документов. Все случаи тщательно проанализированы группой профессионалов, в составе которой врачи-инфекционисты, эпидемиологи, патологоанатомы, судебно-медицинские эксперты, врачи клинической лабораторной диагностики.
– В четырнадцати случаях комиссией на основании всех результатов экспертиз подтверждено, что причиной смерти стали тяжёлые осложнения, в частности, острый респираторный дистресс-синдром и двусторонняя пневмония, вызванные новой коронавирусной инфекцией. В пяти случаях установлено, что смерть наступила вследствие хронического заболевания, - сообщил министр здравоохранения региона Антон Карпунов.
Таким образом, с начала пандемии в Архангельской области официально подтверждены 28 летальных случаев от коронавируса