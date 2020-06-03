Глава ОСК: Коронавирус в Северодвинске у нас под контролем

Такое заявление сделал сегодня Алексей Рахманов, занимающий пост директора Объединенной судостроительной корпорации.
По его мнению, допуск на строящиеся корабли «отлажен», и занесенный в Северодвинск вирус ковид больше «давать вспышек не будет».
Между тем, число заболевших сотрудников основных оборонных предприятий города корабелов, заразившихся COVID-19, за сутки редко опускается ниже отметки 30.
Напомним, Северодвинск – единственный муниципалитет региона, на который не распространяется указ ВрИО губернатора Александра Цыбульского о поэтапном снятии ограничений.
Региональные отделения оппозиционных партий обращались в российское правительство с призывом полностью прекратить любые работы на «Звездочке» и «Севмаше». Их письмо так и осталось без ответа…