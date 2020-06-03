Архангельск снова впереди Северодвинска. Количество заболевших COVID-19 в Поморье не снижается

В региональном оперштабе сообщили о 115 новых случаях коронавируса в Архангельской области за прошедшие сутки. Общее число заболевших за все время пандемии достигло 5454 человека.
Из новых:
60 архангелогородцев,
44 северодвинца, из них 12 — сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА,
4 новых случая зафиксировано в Пинежском районе,
по 3 — в Приморском и Лешуконском,
1 — в Котласском.
Выздоровели 57. Всего – 2520 пациентов.
О новых смертельных случаях в региональной сводке ни слово. То есть, 14 за время пандемии… когда в федеральной сводке стоит цифра 57.