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Архангельск снова впереди Северодвинска. Количество заболевших COVID-19 в Поморье не снижается

В региональном оперштабе сообщили о 115 новых случаях коронавируса в Архангельской области за прошедшие сутки. Общее число заболевших за все время пандемии достигло 5454 человека.

Из новых:

60 архангелогородцев,

44 северодвинца, из них 12 — сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА,

4 новых случая зафиксировано в Пинежском районе,

по 3 — в Приморском и Лешуконском,

1 — в Котласском.

Выздоровели 57. Всего – 2520 пациентов.

О новых смертельных случаях в региональной сводке ни слово. То есть, 14 за время пандемии… когда в федеральной сводке стоит цифра 57.

28 июнь 15:20 | : Будни

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