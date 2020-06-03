Игорь Годзиш: Мы искренне любим свой город и не боимся завтрашнего дня. 436 лет Архангельску

Сегодня Архангельск отмечает свое 436-летие. Глава города Игорь Годзиш поздравил архангелогородцев с любимым праздником.
- Спустя 436 лет с момента основания Архангельск по-прежнему полон сил и энергии, потому что остаются молоды душой его жители – главное богатство нашей земли. Каждый из нас сохраняет память о подвиге предыдущих поколений, строивших Архангельск, защищавших страну в годы Великой Отечественной войны, работавших для развития областного центра в мирные десятилетия.
Архангелогородцы - люди с сильным характером, умелые и находчивые, честные и трудолюбивые. Мы искренне любим свой город и ежедневно дарим ему тепло и доброту своих сердец. А, значит, завтрашний день столицы Поморья будет наполнен мирным созидательным трудом, заботами о детях и родителях, счастьем и уверенностью в будущем.
Любовь к родной земле, дому, семье – главный ключ к нашему успеху! От всей души желаю всем архангелогородцам бодрости духа, добра, благополучия и здоровья! С праздником! – говорится в поздравительном адресе Игоря Годзиша.