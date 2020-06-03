114 новых случаев заражения COVID-19 в Архангельской области

За последние сутки в Поморье региональным референс-центром выявлены 114 новых случаев COVID-19 и 80 выздоровлений. Таким образом, по состоянию на 27 июня 2020 года общее число заболевших в области составило 5 339 человек против 2 463 поправившихся.
Среди новых заболевших:
44 архангелогородца;
48 северодвинцев, из них 20 – сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА;
8 новых случаев зафиксировано в Холмогорском районе;
7 - в Котласском;
по 2 – в Новодвинске, Приморском и Няндомском районах;
1 – в Верхнетоемском.