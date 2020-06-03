Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

114 новых случаев заражения COVID-19 в Архангельской области

За последние сутки в Поморье региональным референс-центром выявлены 114 новых случаев COVID-19 и 80 выздоровлений. Таким образом, по состоянию на 27 июня 2020 года общее число заболевших в области составило 5 339 человек против 2 463 поправившихся.

Среди новых заболевших:

44 архангелогородца;

48 северодвинцев, из них 20 – сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА;

8 новых случаев зафиксировано в Холмогорском районе;

7 - в Котласском;

по 2 – в Новодвинске, Приморском и Няндомском районах;

1 – в Верхнетоемском.

27 июнь 14:18 | : Будни

Главные новости


Цыбульский и другие. Легко ли стать губернатором?
Сколько стоит умереть от коронавируса в Архангельске?
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2020 (271)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20