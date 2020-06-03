Шанс получить квартиру в Архангельске… просто проголосуй! Акция «Моя Конституция»

Молодежь часто мечтает жить отдельно от родителей. Но как это сделать, особенно студентам, которым даже ипотеку не получить?
И вот появился реальный шанс! Не надо иметь стартового капитала, просто воспользуйтесь правом совершеннолетнего гражданина Российской Федерации.
С 25 июня начинается всероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ. К этой важной дате в истории нашей страны в Архангельской области стартует конкурс, участники которого могут выиграть квартиру в областном центре, автомобиль или другой ценный приз.
Участие в розыгрыше ценных призов может принять любой совершеннолетний житель Архангельской области. Что нужно для этого сделать:
Не на всех избирательных участках будут работать волонтёры. Их список доступен по ссылке.
Первый приз – автомобиль – найдет своего хозяина уже в пятницу, 26 июня. Номер выигрышного талона озвучат в прямом эфире телеканала Регион 29 в 19.20. Следующие счастливчики будут названы в понедельник, 29 июня, финальный этап конкурса состоится в четверг, 2 июля. Все выигрышные номера будут опубликованы на официальном сайте конкурса.
У участников конкурса будет возможность выиграть один из 70 призов. Среди них — квартира в Архангельске, два автомобиля, смартфоны, телевизоры и бытовая техника. Узнать их полный список и ознакомиться с положением конкурса можно по ссылке.
Информацию о сроках проведения конкурса, об организаторе, правилах его проведения, количестве подарков, сроках и порядке их получения узнавайте на сайте k2020.region29.ru или по телефону +7 902 700 0893.
Для лиц старше 18 лет.