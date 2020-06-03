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Шанс получить квартиру в Архангельске… просто проголосуй! Акция «Моя Конституция»

Молодежь часто мечтает жить отдельно от родителей. Но как это сделать, особенно студентам, которым даже ипотеку не получить?

И вот появился реальный шанс! Не надо иметь стартового капитала, просто воспользуйтесь правом совершеннолетнего гражданина Российской Федерации.

С 25 июня начинается всероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ. К этой важной дате в истории нашей страны в Архангельской области стартует конкурс, участники которого могут выиграть квартиру в областном центре, автомобиль или другой ценный приз.

Участие в розыгрыше ценных призов может принять любой совершеннолетний житель Архангельской области. Что нужно для этого сделать:

  • получить купон участника в пунктах выдачи на предприятиях Архангельской области или с 25 июня по 1 июля 2020 года у волонтёров рядом с пунктами голосования по поправкам в Конституцию РФ (время работы волонтёров доступно по ссылке);
  • заполнить форму обратной связи в нижней части купона и сохранить свою часть купона;
  • найти «Волонтёра Конституции» на участке для голосования и предъявить ему купон для регистрации.

Не на всех избирательных участках будут работать волонтёры. Их список доступен по ссылке.

Первый приз – автомобиль – найдет своего хозяина уже в пятницу, 26 июня. Номер выигрышного талона озвучат в прямом эфире телеканала Регион 29 в 19.20. Следующие счастливчики будут названы в понедельник, 29 июня, финальный этап конкурса состоится в четверг, 2 июля. Все выигрышные номера будут опубликованы на официальном сайте конкурса.

У участников конкурса будет возможность выиграть один из 70 призов. Среди них — квартира в Архангельске, два автомобиля, смартфоны, телевизоры и бытовая техника. Узнать их полный список и ознакомиться с положением конкурса можно по ссылке.

Информацию о сроках проведения конкурса, об организаторе, правилах его проведения, количестве подарков, сроках и порядке их получения узнавайте на сайте k2020.region29.ru или по телефону +7 902 700 0893.

Для лиц старше 18 лет.  

25 июнь 09:44 | : Будни

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