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В Северодвинске продлен карантин, но коронавирус не испугался - 117 случаев по области

По данных регионального оперштаба, за прошедшие сутки в Поморье были инфицированы еще 117 человек, при этом 182 выздоровели.

Картина такая:

39 заболевших архангелогородцев;

42 северодвинца, из них 28 - сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА;

5 заболевших в Коношском районе;

по 4 новых случая зарегистрировано в Приморском, Холмогорском, Вельском, Виноградовском районах; 

3 – в Новодвинске;

по 2 – в Котласском, Пинежском и Устьянском районах;

по 1 - в Верхнетоемском, Шенкурском, Каргопольском, Плесецком, Мезенском районах и в Коряжме.

Общий счет – 4992:2178 в пользу COVID-19.

ВАЖНО! В Северодвинске продлены ограничительные меры, в Архангельске и Новодвинске введен обязательный масочный режим в объектах торговли и услуг.

Эти меры помогут стабилизировать санитарно-эпидемическую ситуацию и снизить темпы распространения новой коронавирусной инфекции, что является условием для перехода к новым этапам снятия ограничительных мер.

24 июнь 17:09 | : Будни

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