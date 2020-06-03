В Северодвинске продлен карантин, но коронавирус не испугался - 117 случаев по области

По данных регионального оперштаба, за прошедшие сутки в Поморье были инфицированы еще 117 человек, при этом 182 выздоровели.
Картина такая:
39 заболевших архангелогородцев;
42 северодвинца, из них 28 - сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА;
5 заболевших в Коношском районе;
по 4 новых случая зарегистрировано в Приморском, Холмогорском, Вельском, Виноградовском районах;
3 – в Новодвинске;
по 2 – в Котласском, Пинежском и Устьянском районах;
по 1 - в Верхнетоемском, Шенкурском, Каргопольском, Плесецком, Мезенском районах и в Коряжме.
Общий счет – 4992:2178 в пользу COVID-19.
ВАЖНО! В Северодвинске продлены ограничительные меры, в Архангельске и Новодвинске введен обязательный масочный режим в объектах торговли и услуг.
Эти меры помогут стабилизировать санитарно-эпидемическую ситуацию и снизить темпы распространения новой коронавирусной инфекции, что является условием для перехода к новым этапам снятия ограничительных мер.