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Арктический паркет возвращается в Архангельск

Заросший пустырь у Дворца детского и юношеского творчества превратится в Молодежный сквер уже этим летом. Чтобы территория была интересна именно молодежи, администрация города разрабатывает дизайн-проект совместно с активистами экологического движения и молодыми архитекторами. В частности, будет возвращен «арктический паркет» - деревянные мостовые, бывшие когда-то визитной карточкой туристического Архангельска.

На стадии разработки концепции было организовано несколько встреч-дискуссий с участием представителей молодежных объединений по интересам. Последняя из них состоялась на минувших выходных непосредственно на территории.

- Мы рады тому, что молодежь все больше вовлекается в проекты благоустройства города. И тому, что администрация города нас слышит, принимает во внимание пожелания по наполнению будущего сквера такими материалами, объектами, решениями, которые предлагают молодые экологи, дизайнеры и архитекторы, - отметила лидер движения «Чистый Север – чистая страна» Александра Усачева.

По итогам обсуждения определена концепция будущего Молодежного сквера как экологически осознанно проекта.

- Предполагается, что существующая планировка территории будет в целом сохранена. Пешеходные дорожки будут выполнены из «арктического паркета», то есть в виде деревянных мостовых. Естественные материалы будут использоваться и для устройства малых архитектурных форм. Молодежь предложила сделать большие арт-скамейки, столы для настольных игр, качели. Все эти идеи будут учтены, - подчеркнула главный архитектор Архангельска Александра Юницына.

Все деревья и кустарники, которые сейчас находятся на территории будущего сквера, планируют оставить. Лишь по одному дереву встает вопрос о его аварийном состоянии. Если это предположение не подтвердится, то дерево сводиться также не будет. Поскольку территория находится в «красной зоне» защиты как памятник культурного наследия, выполнять земляные работы здесь нельзя. Соответственно, будет выполняться лишь подсыпка грунта с целью аккуратной планировки и посадки стелющихся кустарников.

- Ребята просили предусмотреть в сквере качели. Сейчас им был представлен вариант, который вписывается в эко-стиль благоустройства. Это качели из металла в виде листа дерева. В целом Молодежный сквер рассматривается как экологически осознанный проект, и при создании эскиза учитывались пожелания молодежи, которая принимала участие в обсуждении, - сообщил главный художник Архангельска Михаил Трещев.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

 

22 июнь 12:38 | : Будни

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