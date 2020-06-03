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Оперативный штаб признал 4 заражения COVID в Мезенском р-не и еще 125 новых случаев

По данным регионального оперштаба, в последние сутки на территории Поморья заразились коронавирусом 129 человек, выздоровели и выписались 148.

Цифры по МО в сводке:

  • 51 архангелогородец;
  • 57 северодвинцев, из них 44 — сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА;
  • 5 случаев в Вельском районе;
  • 4 — в Мезенском районе (по данным районной администрации их 6);
  • 3 — в Мирном;
  • по 2 — в Виноградовском и Приморском районах;
  • по 1 — в Коряжме, Новодвинске, Плесецком, Пинежском и Верхнетоемском районах.

Всего за все время пандемии в регионе заразились 4524 человека, выздоровели 1660.

 

20 июнь 14:40 | : Будни

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