Оперативный штаб признал 4 заражения COVID в Мезенском р-не и еще 125 новых случаев

По данным регионального оперштаба, в последние сутки на территории Поморья заразились коронавирусом 129 человек, выздоровели и выписались 148.
Цифры по МО в сводке:
- 51 архангелогородец;
- 57 северодвинцев, из них 44 — сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА;
- 5 случаев в Вельском районе;
- 4 — в Мезенском районе (по данным районной администрации их 6);
- 3 — в Мирном;
- по 2 — в Виноградовском и Приморском районах;
- по 1 — в Коряжме, Новодвинске, Плесецком, Пинежском и Верхнетоемском районах.
Всего за все время пандемии в регионе заразились 4524 человека, выздоровели 1660.