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Официальная версия: Архангельская область на 59-м месте в РФ по смертности от коронавируса

По состоянию на 18 июня общероссийский показатель летальности от COVID-19 — 1,37% (процент умерших от количества заболевших), для регионов Северо-Запада – 2,07% (неделей ранее 1,68%).

 

Самая высокая летальность отмечена в Санкт-Петербурге – 3,52%. Она выше того показателя, что был неделей ранее (2,63%) и значительно выше общероссийской. Среди всех российских регионов Санкт-Петербург занял второе место после Дагестана, где показатель составил 4,88%. Третье место в общероссийском списке у Ингушетии (2,35%).

 

Три региона СЗФО показали летальность выше 1%. Это Калининградская область (1,5%, 11 место по РФ), Вологодская область (1,1%, 25 место по РФ) и республика Коми (1,09%, 26 место по РФ).

 

Остальные регионы округа демонстрируют летальность ниже 1%: Псковская область (0,93%, 36 место по РФ), Новгородская область (0,89%, 39 место по РФ), Ленинградская область (0,66%, 54 место по РФ), Архангельская область (0,60%, 59 место по РФ), Республика Карелия (0,22%, 79 место по РФ), Мурманская область (0,21%, 80 место по РФ).

 

В Ненецком автономном округе показатель равен нулю – это один из четырёх регионов России с нулевой летальностью (наряду с Республикой Алтай, Курганской и Сахалинской областями).

Отметим, что последним данным, полученным непосредственно из НАО, в округе два человека уже скончались от коронавируса… а у них все нулевая…  

18 июнь 13:06 | : Будни

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