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С завтрашнего дня в Архангельске начнут отключать горяченькую

Летние ремонтные работы в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду на сетях и источниках теплоснабжения от Архангельской ТЭЦ стартуют 15 июня, а завершатся 13 августа.

Горожане могут ознакомиться с информацией по отключениям горячего водоснабжения по конкретным адресам в прикрепленной таблице.

Необходимо отметить, что проведение ремонтных работ на источниках теплоснабжения (котельных) будет производиться по отдельному графику. С ним можно ознакомиться здесь.

Стоит напомнить, что отключение жилого фонда от горячего водоснабжения необходимо для проведения профилактического ремонта оборудования котельных, тепловых пунктов и тепловых сетей в рамках обязательных подготовительных мероприятий к предстоящему отопительному сезону.

14 июнь 11:03 | : Будни

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