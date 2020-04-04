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Игорь Годзиш: «Спасибо вам за любовь к родному городу». Поздравление с Днем России

Жителей столицы Поморья с главным государственным праздником поздравил глава Архангельска Игорь Годзиш.

- Сегодня мы отмечаем День России. Этот праздник объединяет всех, кому близки и понятны наши общие ценности: гордость за страну, желание трудиться для ее процветания, любовь к своей малой Родине и семье, уважение к старшему поколению. Наш дом, наши родители и дети, друзья и коллеги - это и есть Россия! 

Спасибо вам за любовь к родному городу, бережное отношение к нему, участие в его судьбе, за достойный вклад в социально-экономическое развитие. Желаю вам здоровья, успехов и благополучия! Пусть в ваших семьях будет мир, и каждый новый день приносит радость!

С праздником, дорогие друзья, с Днём России!

 

12 июнь 09:25 | : Будни

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