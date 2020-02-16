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Валентина Сырова: "Мы - граждане единого государства!". Поздравление архангелогородцев с Днем России

- Уважаемые жители столицы Поморья и гости города, поздравляю вас с Днем России!

Наше Отечество – это страна с тысячелетней историей, огромной территорией, уникальным природным и духовным богатством, страна, соединившая в рамках единого государства множество народов, культур и религиозных конфессий. В этот день каждый из нас чувствует себя частицей великой державы.

В самые сложные периоды истории российского государства его неизменно спасали крепость духа, дружба и сплоченность граждан, которые всегда были едины в главном – в стремлении сделать Отчизну независимой, сильной и прекрасной. Мы по праву гордимся нашей страной и верим в ее великое будущее.

Проводимый руководством государства стратегический курс, направленный на глубокую модернизацию экономики, улучшение качества жизни россиян, укрепление международного авторитета России, получает широчайшую поддержку в нашей стране. Уверены, что так будет и впредь.

Мы – граждане единого государства, и от каждого из нас, от нашего труда, энергии и ответственности зависит экономическое и социальное процветание державы.

Пусть каждый ваш день будет наполнен положительными эмоциями и гордостью за российский народ и нашу святую землю, такую огромную и родную для всех нас! От всей души желаю вам мира, добра, здоровья и благополучия!

Председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова

 

11 июнь 16:31 | : Будни

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