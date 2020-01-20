Проблема дворников решена? Заключенные подмели поселок Талаги

Отбывающие наказание в колонии-поселении № 3 УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский район) приняли участие в благоустройстве муниципального образования "Талажское".
Сотрудничество КП-3 с руководством округа длится уже на протяжении нескольких лет и направлено на совместное решение возникающих вопросов. Осужденные регулярно помогают наводить порядок в поселке. С наступлением теплых дней представители МО вновь обратились с просьбой об оказании содействия в уборке территории. Вооружившись необходимым уборочным инвентарем, отбывающие наказание приступили к работе – убрали территорию около административных зданий, жилых домов, на обочинах дорог и около памятника Победы.
- Для нас самое главное во время отбывания наказания обеспечить занятость осужденных, помимо того, мы сделали хорошее дело для жителей муниципального образования, где дислоцируется учреждение, прибрали территорию от накопившегося мусора, - отметил Иван Футчик, начальник ФКУ КП-3 УФСИН России по Архангельской области.
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