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Проблема дворников решена? Заключенные подмели поселок Талаги

Отбывающие наказание в колонии-поселении № 3 УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский район) приняли участие в благоустройстве муниципального образования "Талажское".

Сотрудничество КП-3 с руководством округа длится уже на протяжении нескольких лет и направлено на совместное решение возникающих вопросов. Осужденные регулярно помогают наводить порядок в поселке. С наступлением теплых дней представители МО вновь обратились с просьбой об оказании содействия в уборке территории.  Вооружившись необходимым уборочным инвентарем, отбывающие наказание приступили к работе – убрали территорию около административных зданий, жилых домов, на обочинах дорог и около памятника Победы.

- Для нас самое главное во время отбывания наказания обеспечить занятость осужденных, помимо того, мы сделали хорошее дело для жителей муниципального образования, где дислоцируется учреждение, прибрали территорию от накопившегося мусора, - отметил Иван Футчик, начальник ФКУ КП-3 УФСИН России по Архангельской области.

От редакции: Напомним, проблема дворников в областной столице упирается в одно – в нехватку средств в городском бюджете. А где-то вовсю используют бесплатную рабсилу…

03 июнь 12:22 | : Будни

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