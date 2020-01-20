Фонд капремонта Архангельской области дает консультации по "горячей линии"

В течение мая наши специалисты проконсультировали по телефону «горячей линии» 2440 человек.
Поскольку личный прием, который специалисты финансового отдела Фонда капремонта Архангельской области проводят в ежедневном режиме, отменен из-за пандемии коронавируса, вся нагрузка по консультированию я нагрузка легла на наших операторов.
Как говорит Галина Николаевна Щербакова, - а именно ее голос абоненты чаще всего слышат, когда звонят на «горячую линию», - в самом начале пандемии больше всего вопросов было по инструкциям пользования личным кабинетом на сайте Фонда. Пока все обращения мы принимаем онлайн – через сайт или почту. В исключительных случаях их можно оставить у нас в почтовом ящике на 4 этаже по адресу ул.Урицкого, 1, офис 402.
Личный кабинет дает возможность отслеживать свои оплаты, получать квитанции, направлять обращения в адрес Фонда по любым вопросам, которые интересуют собственников помещений в многоквартирных домах. Ошибочно ушедшую на другие реквизиту оплату тоже можно разыскать, обратившись в наш финотдел через сайт.
По словам Галины Николаевны, в мае ее часто спрашивали о том:
В соответствии с п.1 ст.173 ЖК РФ, способ формирования фонда капитального ремонта может быть изменен в любое время на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
В случае, если формирование фонда капитального ремонта осуществляется на счете регионального оператора, для изменения способа формирования фонда капитального ремонта собственники помещений в многоквартирном доме должны принять решение в соответствии с частью 4 статьи 170 ЖК РФ.
Указанной нормой определено, что в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме в качестве способа формирования фонда капитального ремонта выбрали формирование его на специальном счете, решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме должны быть определены:
- размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт, который не должен быть менее чем минимальный размер взноса на капитальный ремонт, установленный нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации;
- владелец специального счета;
- кредитная организация, в которой будет открыт специальный счет.
На основании п.3.1 ст.175 ЖК РФ, решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете должно содержать также решение о выборе лица, уполномоченного на оказание услуг по представлению платежных документов.
Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об изменении способа формирования фонда капитального ремонта в течение пяти рабочих дней после принятия такого решения направляется владельцу специального счета, на который перечисляются взносы на капитальный ремонт общего имущества в таком многоквартирном доме.
Решение о прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и формировании фонда капитального ремонта на специальном счете вступает в силу через один год после направления региональному оператору решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
В течение пяти дней после вступления в силу указанного решения региональный оператор перечисляет средства фонда капитального ремонта с общего счета на специальный счет многоквартирного дома.
В соответствии с п.1 ст.173 ЖК РФ, способ формирования фонда капитального ремонта может быть изменен в любое время на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
Решение о прекращении формирования фонда капитального ремонта на специальном счете и формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора вступает в силу через один месяц после направления региональному оператору решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
В течение пяти дней после вступления в силу указанного решения региональный оператор перечисляет средства фонда капитального ремонта со специального счета на общий счет регионального оператора.
Обращаем ваше внимание, что на сайте: http://fond29.ru/ , в разделе для собственников, размещены примерные формы документов, необходимых для совершения действий, связанных со сменой способа формирования фонда капитального ремонта.
Напомним телефон «горячей линии» Фонда капремонта Архангельской области – 8(8182)45-71-21. Оператор принимает звонки с 9.00 до 17.00 с понедельника по пятницу.
Подать письменное обращение можно по адресу: 163002, г.Архангельск, ул.Урицкого, д.1 офис 402 или через форму обратной связи на сайте Фонда https://fond29.ru/useful-services/send-feedback/.