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Информационно-аналитический портал
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Фонд капремонта Архангельской области дает консультации по "горячей линии"

В течение мая наши специалисты проконсультировали по телефону «горячей линии» 2440 человек.

Поскольку личный прием, который специалисты финансового отдела Фонда капремонта Архангельской области проводят в ежедневном режиме, отменен из-за пандемии коронавируса, вся нагрузка по консультированию я нагрузка легла на наших операторов.

Как говорит Галина Николаевна Щербакова, - а именно ее голос абоненты чаще всего слышат, когда звонят на «горячую линию», - в самом начале пандемии больше всего вопросов было по инструкциям пользования личным кабинетом на сайте Фонда. Пока все обращения мы принимаем онлайн – через сайт или почту. В исключительных случаях их можно оставить у нас в почтовом ящике на 4 этаже по адресу ул.Урицкого, 1, офис 402.

Личный кабинет дает возможность  отслеживать свои оплаты, получать квитанции, направлять обращения в адрес Фонда по любым вопросам, которые интересуют собственников помещений в многоквартирных домах. Ошибочно ушедшую на другие реквизиту оплату тоже можно разыскать, обратившись в наш финотдел через сайт.

По словам Галины Николаевны, в мае ее часто спрашивали о том:

  • Как изменить собственника в квитанции – человек купил квартиру, а фамилия в квитанциях стоит предыдущего собственника? Внести изменения в квитанцию просто – нужно направить в наш адрес через сайт или по почте копию правоустанавливающего документа на помещение – и мы внесем новые данные.
  • Как оформить рассрочку по образовавшейся судебной задолженности и можно ли ее получить, как заплатить госпошлину? Мы готовы работать с должниками – в том случае, если они признают долг и просят и возможности его погасить в течение полугода или года. Для этого нужно написать заявление на имя директора Фонда Александра Викторовича Бараева – он утвердит график погашения задолженности.
  • Почему перестали приходить квитанции после того, как собственниками было принято решение о смене управляющей компании, - в то время, как предыдущая УК приносила их вовремя? Новые УК, возникшие на этом рынке услуг, по непонятным для нас причинам тянут с процессом передачи протоколов общих собраний. Всегда хорошо, когда собственники сообщают об этом в Фонд – мы решаем вопросы с УК, добиваемся от них предоставления протоколов, - в итоге люди начинают получать квитанции.
  • Как перейти со спецсчета в «общий котел» и с «общего котла» на спецсчет»?
  1. При переходе с «котла» на спецсчет:

В соответствии с п.1 ст.173 ЖК РФ, способ формирования фонда капитального ремонта может быть изменен в любое время на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

В случае, если формирование фонда капитального ремонта осуществляется на счете регионального оператора, для изменения способа формирования фонда капитального ремонта собственники помещений в многоквартирном доме должны принять решение в соответствии с частью 4 статьи 170 ЖК РФ.

Указанной нормой определено, что в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме в качестве способа формирования фонда капитального ремонта выбрали формирование его на специальном счете, решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме должны быть определены:

 - размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт, который не должен быть менее чем минимальный размер взноса на капитальный ремонт, установленный нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации;

 - владелец специального счета;

 - кредитная организация, в которой будет открыт специальный счет.

На основании п.3.1 ст.175 ЖК РФ, решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете должно содержать также решение о выборе лица, уполномоченного на оказание услуг по представлению платежных документов.

Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об изменении способа формирования фонда капитального ремонта в течение пяти рабочих дней после принятия такого решения направляется владельцу специального счета, на который перечисляются взносы на капитальный ремонт общего имущества в таком многоквартирном доме.

Решение о прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и формировании фонда капитального ремонта на специальном счете вступает в силу через один год после направления региональному оператору решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

В течение пяти дней после вступления в силу указанного решения региональный оператор перечисляет средства фонда капитального ремонта с общего счета на специальный счет многоквартирного дома.

 

  1. При переходе со спецсчета на «котел»:

В соответствии с п.1 ст.173 ЖК РФ, способ формирования фонда капитального ремонта может быть изменен в любое время на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Решение о прекращении формирования фонда капитального ремонта на специальном счете и формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора вступает в силу через один месяц после направления региональному оператору решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

В течение пяти дней после вступления в силу указанного решения региональный оператор перечисляет средства фонда капитального ремонта со специального счета на общий счет регионального оператора.

 

Обращаем ваше внимание, что на сайте: http://fond29.ru/ , в разделе для собственников, размещены примерные формы документов, необходимых для совершения действий, связанных со сменой способа формирования фонда капитального ремонта.

Напомним телефон «горячей линии» Фонда капремонта Архангельской области – 8(8182)45-71-21. Оператор принимает звонки с 9.00 до 17.00 с понедельника по пятницу.

Подать письменное обращение можно по адресу: 163002, г.Архангельск, ул.Урицкого, д.1 офис 402 или через форму обратной связи на сайте Фонда https://fond29.ru/useful-services/send-feedback/.  

02 июнь 13:04 | : Будни

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